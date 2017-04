Lielbritānija aizsteigusies priekšā ES

Līdz 2017. gada 26. jūnijam saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2015/849 par ES finanšu sistēmas aizsargāšanu no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas, katrai ES dalībvalstij ir jāiestrādā tās nacionālajā likumdošanā norma, kas nodrošina vienotu informācijas reģistru par šajā ES dalībvalstī dibināto uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem (patiesā labuma guvējiem).

Vairākumā ES valstu attiecīgais likums vēl ir izstrādes vai saskaņošanas stadijā, tāpēc būtu lietderīgi apskatīt praksi, kā normatīvu par uzņēmumus kontrolējošo personu fiksēšanu uzņēmumu reģistrā, pat vēl pirms augstākminētās direktīvas stāšanās spēkā, ir patstāvīgi risinājusi Lielbritānija.

Būdama viena no pasaules vadošajām un progresīvākajām jurisdikcijām uzņēmējdarbības likumdošanas jomā, Lielbritānija jau 2015. gadā ir pieņēmusi likumu Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, kura ietvaros Anglijā un Velsā, kā arī Skotijā vai Ziemeļīrijā reģistrētās kompānijas un partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Limited Liability Partnerships) iesniedz uzņēmumu reģistrā (Companies House) informāciju par personām kurām ir būtiska ietekme uzņēmumā (People with Significant Control; PSC).

Augstākminētā likuma sākotnējais projekts tika publicēts un nodots sabiedriskai apspriešanai vēl

2014. gadā. Piecu mēnešu laikā, likumprojekts tika izskatīts Lielbritānijas parlamenta Apakšpalātā, pēc tam vēl trīs mēnešus – Lordu palātā, un 2015. gada 26. martā saņēma Britu Karaļnama akceptu (Royal Assent), līdz ar to iegūstot likuma spēku.

Atsevišķas šī likuma normas stājās spēkā dažādos datumos – un konkrēti norma par datu iesniegšanu uzņēmumu reģistrā par personām ar būtisku ietekmi uzņēmumā, stājās spēkā ar 2016. gada 1. jūliju.

Jāņem vērā ka, saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu, katra šajā valstī reģistrētā kompānija reizi gadā iesniedz uzņēmumu reģistrā ne tikai savas finansu atskaites kopiju, bet arī ikgadējo kompānijas korporatīvo datu pārskatu (Annual Return), kurā tiek atspoguļota būtiskākā informācija par kompāniju. Kopš 2016. gada 1. jūlija, agrākā parauga Annual Return ir aizvietots ar jaunu dokumentu – Confirmation Statement, kurā kopā ar citiem datiem tiek sniegta arī informācija par personām, kurām ir būtiska ietekme uzņēmumā. Pēc iesniegšanas reģistrā, šī informācija ir publiski pieejama – tieši tāpat kā jebkura cita informācija no Lielbritānijas uzņēmumu reģistra.

Likums stingri definē kritērijus, saskaņā ar kuriem personai ir būtiska ietekme uzņēmumā: personas īpašumā tieši vai netieši atrodas vairāk kā 25% uzņēmuma akciju; persona tieši vai netieši kontrolē vairāk kā 25% balsojuma tiesību uzņēmumā; personai ir tiešas vai netiešas tiesības iecelt vai atcelt uzņēmuma valdi; personai ir tiesības veikt, vai tā reāli veic cita veida būtisku ietekmi uzņēmumā; trasts vai cits nodibinājums bez juridiskas personas statusa atbilst vienai no augstākminētajām pazīmēm, un persona veic vai var veikt būtisku kontroli pār šo nodibinājumu.

Attiecīgi, Lielbritānijas uzņēmumu reģistrā iesniedzamais Confirmation Statement paredz tajā gan nosaukt konkrēto kritēriju, gan arī informēt par kontrolējošās personas procentuālo ietekmi uzņēmumā.

Lielbritānijas normatīvi paredz Confirmation Statement iesniegt uzņēmumu reģistrā ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Gadījumā, ja Confirmation Statement iesniegšana tiek nokavēta vairāk nekā divus mēnešus, uzņēmumu reģistrs uzsāk šāda uzņēmuma piespiedu likvidāciju. Līdz ar to, uzņēmums, kurš nenodrošinātu informācijas ieniegšanu par personām ar būtisku ietekmi uzņēmumā, nevarētu turpināt savu eksistenci tīri tehniski, un tiktu no reģistra izslēgts.

Jāsecina, ka rūpīgi pārdomātas likuma izstrādes, likumprojekta publiskas apspriešanas un tālākās pilnveidošanas rezultātā Lielbritānija ir ieviesusi ļoti labi strukturētu, detalizētu likumu. Ne mazāk svarīgi, arī nodrošinājusi stabilu šī likuma faktiskās izpildes kontrolmehānismu.

Tādejādi, ar Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 pieņemšanu Lielbritānija ir apsteigusi kopējās ES prasības. Paredzamā Lielbritānijas izstāšanās no ES šajā gadījumā neko nemaina – visu šo, iespējams diezgan ilgo periodu, kamēr notiks izstāšanās procedūra, Lielbritānija būs ES dalībvalsts un turpinās pildīt ES noteiktās prasības.

Augstākminēto Lielbritānijas pieredzi var ņemt vērā, iestrādājot normatīvus par ES direktīvas 2015/849 noteikumu faktisko izpildmehānismu un kontroli arī citu ES dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, likumdošanā.