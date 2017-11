Live Rīga reklāmas video gūst panākumus starptautiskā festivālā Porto

«Live Rīga» radītie pilsētas reklāmas video starptautiskā tūrisma un dokumentālo filmu festivālā ART&TUR 2017 Portugālē, Porto, ieguvuši divas godalgas sadaļā «Tūrisma filmas» - reklāmas video sērija «Rīga rīdzinieka acīm» jeb «Insider’s guide in Riga» ieguvusi īpašo balvu kā Labākā Eiropas filma, savukārt «Riga A-Z Rap Guide» ieguva 2.vietu kategorijā «Tūrisma galamērķis».

Jaunākā «Live Rīga» reklāmas kampaņas sēriju «Insider’s guide in Riga» veido piecas īsfilmas - «Dodies ceļojumā ar taksistu», «Skolotājas norādes», «Mācītāja ceļš», «Sieviešu blogera pieturvietas», «Mežonīgais piedzīvojums ar senioru». Filmas izstrādātās sadarbībā ar aģentūru «DDB Latvia», un to producents ir Jānis Nords.

Savukārt, video «A - Z Riga Rap Guide» tika radīts 2016. gadā sadarbībā ar digitālo aģentūru «CUBE», un ir sociālajiem medijiem paredzēts Rīgas ceļvedis, kurā stāsts par pilsētu izstāstīts repa dziesmā ar 142 vārdiem, kas izkārtoti alfabēta secībā.

«Live Rīga» pārstāve atzīmē, ka līdzās īsfilmām no Latvijas festivālā par galvenajām balvām sacentās video no tādām valstīm kā Portugāle, Spānija, Austrija, Dānija, Grieķija, Slovēnija, Vācija, Polija, Meksika u.c. Festivālā kopumā tika iesniegtas 314 filmas no 41 valsts.

Festivālā ART&TUR tiek apbalvoti labākie audiovizuālie projekti divās kategorijās - dokumentālās filmas un tūrisma filmas. Iesniegtās filmas vērtēja starptautiska žūrija - 22 eksperti no 11 valstīm - ar nozīmīgu pieredzi un atpazīstamību kino, tūrismā un mārketingā.

«ART&TUR» festivāla mērķis ir izcelt labākos audiovizuālos ražojumus, kas reklamē tūrisma produktus un tūrisma galamērķus.