No bezdarbnieka līdz augošam biznesam

“Ja prece ir pieprasīta, mēneša laikā var uztaisīt gada apgrozījumu,” stāsta interneta veikalu preču piegādātājs Ruslans Straķis. “Pirms trīs gadiem lielas perspektīvas šeit neredzēju, bet, tad mums izdevās atrast tā saucamo bestseller preci, kura pirmajā mēnesī vien apgrozīja 20 000 eiro, otrajā ap 30 000 eiro! Tā sākās mana ticība šim biznesam. Nekas nevar tā pārliecināt kā nauda kontā!” savā pieredzē dalās jaunais uzņēmējs.

“Internetā stundas laikā ir redzams, vai precei ir pieprasījums, protams, tas vislabāk redzams mēneša sākumā vai vidū, kad ir algas dienas. Mūsu uzdevums ir skaidrs – atrast pēc iespējas kvalitatīvāku un iepirkumā lētāku preci. Jāorientējas pieprasījumā, kādā sezonā vai svētkos, kas ir visvairāk cilvēkiem vajadzīgs, un jāturas pie tā gadu no gada, jo pirkšanas paradumi mainās reti. Lielu uzmanību pievēršam arī tam, ko kultivē vai reklamē televīzijā un žurnālos.”

Savu uzņēmumu SIA Online Trade Ruslans dibināja 2013. gadā ar mērķi no investora pārņemt kolektīvās iepirkšanās portālu Starday.lv, idejas pamatā bija, ka Latvijā pazīstami cilvēki iesaka iegādāties preces, pretī saņemot peļņas daļu no katra darījuma.

“Žurnālā Forbes izlasīju par kolektīvās iepirkšanās portāliem un nolēmu pamēģināt. Uzsāku sadarbību ar Latvijas slavenībām, kas reklamēja manu interneta veikalu starday.lv un preces. Biznesa partneris projektu izlēma pamest, kad pēc divu mēneša darba sapratām, ka projektā iecerētais apgrozījums nav sasniegts. Diemžēl viņš bija tas, kurš nodrošināja finansiālo pusi šajā biznesā.”

Šī neveiksme Ruslanu veiksmīgi noveda pie līdzšinējā biznesa, kas nu strauji attīstās. “Kāds draugs no Tukuma ieteica preces savam interneta veikalam iegādāties nevis no starpniekiem Latvijā, bet piegādāt pašiem tieši no Polijas. Tā nu aizņēmos naudu, un devāmies uz Poliju. Nopirkām vairākas paletes preču, un ātri vien tās izdevās realizēt, tiesa, citās interneta vietnēs. Sapratām, ka šī vēl ir brīva niša veiksmīgam biznesam. Aizvēru ciet savu interneta veikalu un sāku piegādāt preces citiem interneta veikaliem. Pateicoties plašajam piegādātāju lokam no Vācijas, Polijas, Francijas, Spānijas un Nīderlandes un noslēgtiem ekskluzīviem distributoru līgumiem ar preci nodrošinu interneta veikalus ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un nedaudz arī Skandināvijas valstīs. To es daru jau trīs gadus un esmu atvēris arī pirmo preču noliktavu.”

“Reinvestējot peļņu uzņēmuma attīstībā, nevis greznās automašīnās, gada laikā esmu aprīkojis noliktavu ar jaunām noliktavu plauktu sistēmām, modernu noliktavas programmatūru OnlineTrader, datu termināļiem, skeneriem, videonovērošanu un daudz ko citu. Bijām aizgājuši pat tik tālu, ka izskatījām iespēju ieviest biometrijas datu apstrādes sistēmu, kura noliktavā ļautu iekļūt tikai pēc pirkstu nospieduma, bet mūsu mērogam tas būtu par agru. Esam izstrādājuši divus interneta veikalus ar dažādu konceptu – KumKvat.lv palaidīsim ziemā, Witmart.lv pavasarī. Kā arī pagājušajā gadā sākām starptautiskas tirdzniecības platformas EuropeWholesales.com izstrādi. Tirdzniecība un internets ir tās jomas, kurās vēlos attīstīties,” ar paveikto lepojas Ruslans.

“Investējam arī attiecībās ar piegādātājiem, cenšamies ar visiem tikties personīgi, apskatīties, ar kādiem cilvēkiem strādājam un kādas kvalitātes preci iepērkam. Šī iemesla dēļ pēdējos gadus sanācis pabūt daudzās Eiropas valstīs. Pēdējais veiksmīgākais noslēgtais distributoru līgums ar ekskluzīvām tiesībām izplatīt to produkciju Latvijā un Igaunijā ir ar lielāko Polijas biopārtikas vairumtirgotāju. Decembrī veiksmīgi pabeidzām bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmuma sertifikācijas procesu, tagad Latvijas tirgū varam realizēt biopārtiku, un jau ir iesākts darbs pie biopārtikas veikala atvēršanas gan Rīgā ielās, gan internetā būs pazīstams ar nosaukumu BioBio.lv. Arī iepriekš esam tirgojuši pārtiku internetā un reģistrējām uztura bagātinātājus, kaut gan peļņas marža nav liela, pārtikas produkti vienmēr ir pieprasīti.”

Ruslans Straķis ir jaunu ideju pārpilns, nepilnus 30 gadus vecs uzņēmējs, kurš paspējis apēst pudu sāls. Varbūt pat vairāk. Būdams neatlaidīgs, guvis sāpīgas dzīves mācības, taču spēja piecelties un sākt visu no sākuma. Tagad Ruslans, veiksmīgi apvienojot studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, vada augošu uzņēmumu, kas piegādā preces interneta veikaliem un lolo vēl vairākas biznesa idejas, bet tā nebija vienmēr.

Dzimis un audzis Tukumā, Ruslans jau agrā jaunībā spēja izlauzties biznesa pasaulē lielpilsētā Rīgā. Jau deviņpadsmit gadu vecumā Ruslans ar tēvu dibināja uzņēmumu, kas nodarbojās ar celtniecību. Tad pēc gada ar savu draudzeni, kuru šogad Jaungada naktī bildināja, dibināja vēl vienu uzņēmumu, kas centās konkurēt ar visiem plaši zināmo bezmaksas avīzi Rīgas Santīms, un tad pavisam nejauši ienāca pasta pakalpojumu jomā.

“Bezmaksas avīzi vajadzēja izplatīt iedzīvotāju pastkastītēs. Vajadzēja atrisināt divas lietas, kā tikt visās kāpņu telpās un kas nodarbosies ar izplatīšanu. Mums paveicies, ka viens no privātā pasta uzņēmumiem saviem pastniekiem piešķīra telefonus ar numuriem, kuriem atšķīrās tikai divi vai trīs pēdējie cipari. Apzvanot visus pastniekus, ieguvām gan izplatītājus, gan durvju kodus komplektā. Tā bija veiksme. Piegādājot savu bezmaksas avīzi, sākām saņemt zvanus no uzņēmumiem ar lūgumu izplatīt viņu reklāmas materiālus.”

Strauji plaukstošais uzņēmums 2007. gadā apkalpoja lielākos veikalu tīklus Latvijā, piegādājot neadresētos sūtījumus visā Latvijā. Tolaik uzņēmums nodarbināja vairāk nekā 200 pastnieku.

Sekoja sāpīgs kritiens, kad 2009. gadā uzņēmums sāka izjust krīzes sekas – lielie sadarbības partneri kavēja maksājumus vai vispār atteicās apmaksāt rēķinus, bet Ruslans iekrita mūsdienu “populārākās” slimības veģetatīvās distonijas apkampienos. Dzīve mazpilsētā turpināja savu ierasto gaitu, bet Ruslans nebija gatavs padoties. Pēc atveseļošanās gada tika pieņemts lēmums pārcelties uz lielpilsētu un atsākt pasta biznesu, bet diemžēl šis mēģinājums cieta neveiksmi.

“Tajā brīdī biju zaudējis visu – gan darbu un biznesu, gan īpašumu un reputāciju, palika tikai kredīti un parādi. Bet es joprojām nebiju gatavs padoties,” stāsta Ruslans. “Principiāli nolēmu, ka nekad nestrādāšu pie kāda cita. Jūs droši vien zināt slaveno Rokfellera teicienu: “Ja tev ir maz naudas – uzsāc biznesu. Ja naudas nav nemaz – bizness jāuzsāk nekavējoties!” Tā es arī darīju. Turpināju meklēt jaunu biznesa ideju, līdz vienā brīdī savu principu dēļ burtiski atrados Rīgā uz ielas, jo nespēju samaksāt par īrēto dzīvokli.” Tā nu Ruslans bija spiests pārvākties uz Tukumu pie māsas, kur turpināja meklēt jaunas idejas.

“Ko es varu ieteikt citiem? Kad esi dzīves zemākajā punktā, un es tādā biju 25 gadu vecumā, ir jāsaprot, ka zemāk nav kur krist. Tāpēc ir tikai viens virziens – augšup. No katra kritiena tu vari kaut ko iegūt. Es personīgi daudz lasīju. Kādas toreiz lasītās grāmatas Bagātākais vīrs Babilonā ietekmē pēc vairāk nekā 6 gadiem joprojām turpinu kārtot gan savas parādsaistības, gan attiecības ar pagātni. Daudzi bijušie sadarbības partneri ir pārsteigti par manu rīcību, kad piezvanu, vēlos satikties vai atdot naudu. Bet tā ir mana pārliecība – gribu sakārtot savu pagātni, lai varētu virzīties uz priekšu,” pārliecināts ir jaunais uzņēmējs.

“Neskatoties uz manu pārliecību, ka katram jāiegūst sava rūgtā pieredze, lai kļūtu stiprāks, vēlos dalīties ar jauniem uzņēmējiem savā pieredzē, lai nesanāk uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem, kuriem savulaik biju pats uzkāpis. Šīs atziņas noteikti noderēs arī ar biznesu nesaistītiem cilvēkiem. Protams, 10 padomos nevar iekļaut visu, bet centos apkopot, manuprāt, svarīgāko! Lai jums veicas biznesa ideju realizēšanā, domājiet pozitīvi!”

Paldies par sadarbību Ruslanam Straķim