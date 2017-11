Notiks izstāde RIGA COMM

Izstādes apmeklējums ir piemērots gan tiem uzņēmumiem, kas nav saistīti ar digitālo nozari, gan tiem, kas tieši iesaistīti IT industrijā, informē organizatori. «RIGA COMM» saturs aptver visu – sākot no digitālajiem biznesa un mārketinga risinājumiem un pakalpojumiem līdz novatoriskām tehnoloģijām un produktiem.

«RIGA COMM 2017» piedalās vairāk nekā 90 uzņēmumi no Latvijas, Igaunijas, Kanādas, Polijas, Somijas un Zviedrijas. Pirmoreiz izstādē būs arī Beļģijas, Īrijas, Polijas kopstendi, otro – Taivānas kopstends. IT uzņēmumi prezentēs inovatīvus digitālus biznesa risinājumus un pakalpojumus, novatoriskas tehnoloģijas un produktus, tostarp digitālos mārketinga risinājumus, mākoņpakalpojumus, IoT un telemātikas risinājumus, e-glabāšanas pakalpojumus, biznesa konsultācijas u. c. Apmeklētāji varēs saņemt arī konsultācijas un izvēlēties piemērotākos risinājumus savam biznesam vai organizācijai.

«ALSO University» ekspozīcijā 10. novembrī būs apskatāmi vēl tikai Latvijas veikalos gaidāmie tehnoloģiju jaunumi un arī patērētāju elektronikas produkti, piem., hibrīddatori, kompaktie printeri, rūteri un cita tehnika. Savukārt Inovāciju stendā varēs ne tikai aplūkot, bet arī izmēģināt praktiskas gudrās lietas, izklaidei paredzētus gadžetus, tehnoloģiskos prototipus un aprunāties ar to izstrādātājiem.

Ekspozīciju papildinās piecas skatuves, uz kurām abās izstādes dienās kopumā norisināsies 12 pasākumi – konferences, semināri un lekcijas. Otro reizi notiks LIAA rīkotā «Horizont 2020», kontaktbirža, Baltijā vienīgā Lietu interneta konference un «ALSO University» semināri. Izstādes saturu pirmoreiz papildinās «Executive Forum», Mākslīgā intelekta, «Blockchain» un «Smart HR» konferences.

Noderīgas būs digitālās pārdošanas un mārketinga lekcijas, kas norisināsies uz Digitālā mārketinga skatuves abas izstādes dienas. 9. novembra lekcijas vienos tēma «Digitālā vide», savukārt 10. novembrī semināru kopsaucējs būs «Klientu ceļš līdz pirkumam», kur vienas dienas laikā klausītājiem būs iespēja iziet visus digitālā mārketinga ceļa posmus.



Pilna pasākumu programma: http://rigacomm.com/lv/programma/