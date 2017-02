Pasaulslavenais vācu dizaineris-novators Pols Ketcs atklāj mc2 Akadēmiju

Vācu dizaina zvaigzne Pols Ketcs (Paul Ketz) ieradīsies Latvijā 2.martā, lai nolasītu lekcijas vietējiem dizaineriem un arhitektiem. Ar šīm lekcijām sāksies uzņēmuma Reaton projekts - mc2 Akadēmija, kura mērķis ir arhitektūras un dizaina nozaru attīstība Latvijā.

Reaton globāla līmeņa speciālistus pasniegt lekcijas aicinās vismaz trīs līdz četras reizes gadā, lai veicinātu vietējās industrijas attīstību šajās nozarēs. Tas dos iespēju vietējiem profesionāļiem apmainīties pieredzē ar pasaules vadošajiem dizaineriem un gūt tiešu ieskatu globālajās tendencēs arhitektūrā un dizainā.

Ķelnē dzimušais Ketcs šobrīd dzīvo un strādā Stambulā, kur vada savu dizaina studiju Studio Paul Ketz. Ketcs bieži uzstājas kā vieslektors universitātēs un koledžās visā pasaulē, kā arī piedalās daudzos raidījumos televīzijā un radio. Ketcs ir ieguvis daudzas prestižas starptautiskas balvas, piemēram, Bundespreis eco-design federālo balvu no Vācijas Vides Ministrijas, Creative Design Award Silver no Taivānas Nacionālās zinātņu un tehniloģiju Universitātes, bet pagājušajā gadā – A'Design Award GOLD Itālijā.

Ketca pieeja gan kā dizainerim, gan kā lektoram ir netradicionāla, un veids, kā viņš komunicē ar pasauli caur savu darbu un ar saviem studentiem atspoguļo viņa pārliecību, ka «nopietna attieksme nenozīmē, ka jabūt garlaicīgam». Par sevi Pols saka: «Es sevi primāri uztveru kā novērotāju, nevis dizaineri – tāpēc es visvairāk runāju par saviem novērojumiem. Vairāk par īslaicīgām aktualitātēm mani saista tas, kādu iespaidu dizains atstāj uz pasauli – jo nav daudz profesiju, kurām ir tik liels potenciāls to mainīt. Es vēlos vairāk runāt par bērnu, kurš mīt katrā no mums – par rotaļāšanos un alternatīvu pieeju izmēģināšanu. Tāpat mani interesē ilgtspējība, dizains un vēlme, un tas, kā likt cilvēkiem kaut ko gribēt.»

Ketcs auditorijām neļauj būt inertām – viņš priekšroku vienmēr dod dinamiskai komunikācijai, arī lekciju zālē. Ketcs saka: «Es izvēlos sarunu, kurā klausītājiem aktīvi jāiesaistās – jo manā izpratnē komunikācija nozīmē to, ka ziņas sniedzējs un saņēmējs ir uz «viena viļņa». Šāda tipa atvērtas lekcijas ir lieliska iespēja izmainīt perspektīvu. Kad cilvēki, kuri nekad iepriekš nav tikušies, sanāk kopā, notiek ideju un domu apmaiņa – tiek iesētas sēklas, bet «lampiņas iedegšanās» mirklis notiek vēlāk un individuāli – kad iespaidi norimstas un ir laiks par visu apdomāties.» Apvienojot to visu, Ketcs apmeklētājiem pastāstīs, kas ir veiksmīga dizaina un kreatīvas domāšanas pamatā, un par to, kā realizēt savas idejas un ar dizaina palīdzību mainīt pasauli mums apkārt.

Šobrīd Ketcs darbojas pie sēdvietu dizaina, kā rezultātā veic eksperimentus ar putām bez veidnes palīdzības. Par šo eksperimentālo pieeju Ketcs saka: «Mani saista tas, ka darba rezultāts atkarīgs ne tikai no manis veiktajām darbībām, bet arī ārējiem apstākļiem, tāpēc man nav absolūtas kontroles pār situāciju. Mani ārkārtīgi aizrauj nepilnības skaistums un brīnišķīgie rezultāti, kurus reizēm rada nejaušība.»

Pola Ketca lekcija dizaineriem notiks 2.martā mc2 konferenču zālē no plkst. 14:00, savukārt lekcija arhitektiem – 3.martā no plkst. 14:00.