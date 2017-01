Pētījums: Sievietes kļuvušas noturīgākas pret sociālo spiedienu

Lai arī sievietēm Latvijā ir pozitīvāka attieksme pret uzņēmējdarbību nekā vīriešiem, tomēr tieši viņi ir apņēmīgāki savu plānu īstenošanā, noskaidrots septītajā Amway globālajā uzņēmējdarbības pētījumā AGER 2016, ko ceturtdien prezentēja Dienas Biznesa rīkotajā konferencē Sieviete uzņēmējdarbībā – izaicinājumi un iespējas.

Vienlaikus ir ievērojami pieaugusi sieviešu noturība pret sociālo spiedienu – pusi dāmu neatturētu tuvinieku iebildumi, realizējot mērķi par sava uzņēmuma dibināšanu.

Kopumā Latvijā 87% sieviešu un 82% vīriešu ir pozitīva attieksme pret uzņēmējdarbību, taču vien 40% dāmu un 60% kungu var sevi iedomāties uzņēmēju lomā. Līdzīgas atšķirības abu dzimumu attieksmē pret savu biznesu ir arī citviet pasaulē. Mainīgs vien ir pašu sieviešu viedoklis par uzņēmējdarbību – Dānijā pat 95% sieviešu pret to attiecas pozitīvi, kamēr Turcijā līdzīgi domā vien 40% aptaujāto.

Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) rektors un profesors Anderss Pālzovs (Anders Paalzow) konferencē Sieviete uzņēmējdarbībā – izaicinājumi un iespējas secināja, ka izaicinājums un iespēja vienlaikus ir lielā starpība starp sieviešu vispārīgi pozitīvo attieksmi pret uzņēmējdarbību un salīdzinoši nelielo daļu, kuras spēj sevi iedomāties kā uzņēmējas. Tāpēc izaicinājums ir iedrošināt pozitīvo attieksmi pārvērst rīcībā. Zinot, ka Latvija ir starp valstīm, kur vadītāju amatos ir salīdzinoši daudz sieviešu, redzu, ka sieviešu-uzņēmēju jomā Latvijai ir liels, nerealizēts potenciāls.

Puse sieviešu Latvijā neļautu ģimenei un tuviniekiem atrunāt sevi no sapņa par biznesu, liecina AESI indekss, kas norāda vēlmi un gatavību uzsākt savu biznesu un noturību pret sociālo spiedienu. Salīdzinājumam – 2015. gadā noturīgas pret sociālo spiedienu bija vien trešdaļa sieviešu.

Tomēr pēdējā gada laikā samazinājies to sieviešu skaits, kas vēlētos (no 49% uz 43%) un būtu gatavas (no 40% uz 33%) uzsākt savu biznesu. Kopumā vīrieši atklāj daudz spēcīgāku apņēmību (55%) un augstāku pārliecību par savām spējām (49%).

Biznesā visiem spēles noteikumi ir vienādi – mums pieejama viena un tā pati informācija un izglītība, vienādi maksājam nodokļus un strādājam līdzvērtīgā tirgus situācijā. Tomēr jebkurai sievietei, iesaistoties uzņēmējdarbībā, ir jāpārliecinās par ģimenes atbalstu, tāpat ir svarīgi izvēlēties īsto laiku un sirdij tuvu darbošanās virzienu. Mūsdienās bizness ir savienojams ar ģimeni, un katrai, kurai tas liekas saistoši, ir vērts pamēģināt, iepriekš gan visu labi saplānojot, jo ģimene un bērni tomēr ir jāuzskata par primāriem, secina Ieva Treija, Gemoss īpašniece un valdes locekle.

Neatkarība no darbadevēja, iespēja piepildīt savas idejas un gūt papildu ienākumus ir galvenie iemesli, kāpēc sievietes Latvijā vēlētos dibināt savu uzņēmumu. Visvairāk – no 37% līdz 44% – pieaudzis to sieviešu skaits, kuras pievērstos biznesam, lai sevi pašrealizētu. Turklāt puse dāmu atzīst, ka justos ērti, ja būtu nepieciešams biznesam piesaistīt klientus, tā pierādot savu gatavību nākotnes nodarbinātības izaicinājumiem.

Lielā daļā gadījumu pozitīvais uzņēmējdarbības vērtējums paliek nerealizēts, jo sievietēm jārūpējas par ģimeni un bērniem. Tas ir cieši saistīts ar sociālo spiedienu, kas balstīts tradīcijā, ka sievietes ir galvenās atbildīgās par ģimeni. Taču sociālais spiediens korelē arī ar salīdzinoši zemo sociālās drošības līmeni un valsts un pašvaldību sniegto atbalstu. Sabiedrība sagaida, ka sievietes aizpildīs sociālās drošības plaisu un nodrošinās bērniem labu bērnību. Uzlabota bērnu aprūpes sistēma kopā ar labāku izglītību un attīstības iespējām samazinās personīgās šaubas un ārējo spiedienu. Tas rezultātā arī radīs augstāku sieviešu aktivitāti uzņēmējdarbībā, papildina Aivars Timofejevs, Rīgas Ekonomikas augstskolas zinātniskais līdzstrādnieks un pētnieks.

Kopumā Latvijā uzņēmējdarbību pozitīvi vērtē 84% iedzīvotāju, un 49% aptaujāto atzīst, ka būtu gatavi uzsākt paši savu biznesu. Latvija izceļas uz kopējā Eiropas Savienības valstu fona, kur uzņēmējdarbību pozitīvi vērtē 74% respondentu un vien 39% spēj iedomāties sevi uzņēmēju lomā.

AGER (Amway Global Entrepreneurship Report 2016) septītais pētījums veikts, aptaujājot katrā valstī (tajā skaitā Latvijā) vidēji 1000 iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem klātienē un telefonintervijās. Kopā pasaulē šogad aptaujāts 50 861 cilvēks. Pētījums veikts 45 valstīs ar C.A.T.I. Ad Hoc aptaujas metodi.