Rīgā notiks konference Sievietes uzņēmējdarbībā – izaicinājumi un iespējas

12. janvārī bankas Citadele konferenču centrā (Republikas laukums 2, Rīga) pulksten 09.00 notiks sievietēm – uzņēmējām veltīta konference Sievietes uzņēmējdarbībā – izaicinājumi un iespējas.

Konferences, kuru izdevniecība Dienas bizness un Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija organizē sadarbībā ar banku Citadele un Latvijas sieviešu – uzņēmēju asociāciju Līdere, ietvaros sievietēm, kuras vada savus uzņēmumus, un tām, kuras tikai plāno nodarboties ar uzņēmējdarbību, tiks piedāvāta unikāla iespēja satikties ar pašmāju un ārzemju uzņēmējiem, kuri ir gatavi dalīties ar savu ilggadējo pieredzi un panākumu atslēgām, lai iedvesmotu uzņēmīgas sievietes attīstīt pašām savu uzņēmējdarbību.

Konferences galvenais mērķis ir pārrunāt Latvijā izveidojušās uzņēmējdarbības vides apstākļus ar visiem tās radītajiem šķēršļiem un piedāvātajām iespējām, kā arī aktīvas intereses un iniciatīvas no sieviešu puses par savas uzņēmējdarbības veikšanu vietējā tirgus apstākļos attīstīšana. «Mēs patiesi ticam, ka pieaugošā iniciatīva par uzņēmējdarbību un līderība sieviešu vidū spēj ne tikai uzlabot dažādu uzņēmējdarbības vides aspektu rādītājus un ienest tajā kaut ko jaunu, bet arī nodrošinās būtisku ieguldījumu valsts ekonomiskajā labklājībā kopumā,» ir pārliecināts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Tiešās tirdzniecības asociācijas ģenerālsekretārs Gintautas Zaļeckas.

Konferences laikā klātesošajiem tiks prezentēti pētījuma par uzņēmējdarbību mainīgas darba vides apstākļos un sieviešu uzņēmējdarbības īpatnībām Latvijā rezultāti, kā arī būs pieejamas noderīgas un iedvesmojošas pieredzējušu uzņēmēju lekcijas. Jaunākie pētījumi liecina, ka vairāk nekā puse vīriešu ir gatavi kļūt par uzņēmējiem, bet tajā pašā laikā tikai 4 no 10 sievietēm Latvijā gribētu vadīt pašas savu biznesu. Turklāt seši no desmit vīriešiem nešaubās par savu spēju piesaistīt klientus, bet tikai piecas no desmit sievietēm par sevi domā tāpat. «Mums ir jāatrod veidi vai instrumenti pārliecības par saviem spēkiem palielināšanai sievietēm. Ja mums izdosies pārliecināt viņas par to, ka viņām patiesi ir pietiekamas zināšanas, kompetences un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības veikšanai, tad pavisam drīz mēs kļūsim par straujas sieviešu uzņēmējdarbības attīstības Latvijā lieciniekiem, kas neapšaubāmi nāks tai tikai par labu,» apgalvo Anders Paalzow, Rīgas Augstākās ekonomikas skolas (SSE Riga) rektors un viens no galvenajiem konferences oratoriem.

Īpaši konferences viesi un oratori būs Eiropas parlamenta locekle Inese Vaidere, finansiste Ilze Jurkāne, Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (WFDSA) ģenerāldirektore Tamuna Gabilaia, kā arī Kelley Biznesa skolas Starptautiskā biznesa institūta izpilddirektore LaVonn Schlegel. Divdesmit minūšu lekciju laikā ar savu pieredzi dalīsies tādi veiksmīgi Latvijas uzņēmēji kā, piemēram, kompānijas Gemoss īpašniece Ieva Treija, Orkla Foods Latvija valdes locekle Lolita Bemhena, privātskolu tīkla dibinātāja un izpilddirektore Austeja Landsbergiene un citi. Konferences noslēgumā tiks organizēta paneļdiskusija par sievietes iespējām nodarboties ar uzņēmējdarbību Latvijas tirgus apstākļos, kā arī par to, kas tam ir nepieciešams un kādi apstākļi ir radīti tam, lai sieviete varētu izpausties uzņēmējdarbībā.

Vairāk informācijas par konferenci http://konferences.db.lv/conferences/sieviete-uznemejdarbiba-izaicinajumi-un-iespejas/