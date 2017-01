Salacgrīvas ostā muitošana tiks nodrošināta diennakts režīmā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka turpmāk Salacgrīvas ostas kā robežšķērsošanas vietas uzraudzību, kravu muitošanu un kontroli veiks Rīgas brīvostas muitas kontroles punkts (MKP), kas strādā diennakts režīmā.

Līdzīgi kā Mērsraga ostā un Rojas ostā, kur muitas kontroli pēc nepieciešamības veic diennakts režīmā strādājošā Ventspils ostas MKP amatpersonas, turpmāk arī Salacgrīvas ostā muitošanu būs iespējams nodrošināt diennakts režīmā. Muitas kontroli kuģiem vai to kravām Salacgrīvas ostā faktiski veiks Rīgas brīvostas MKP muitas amatpersonas, ierodoties fiziski vai veicot pārbaudes dokumentāri, pēc informācijas saņemšanas no kuģošanas komercsabiedrības, kuģa īpašnieka, kapteiņa, to pilnvarota kuģa aģenta vai, ja tas ir atpūtas kuģis, no jahtkluba, kurā attiecīgais kuģis piestāj.

Līdz šim Salacgrīvas ostā darbojās pastāvīgs muitas kontroles punkts, un muitas kontrole tika nodrošināta darba dienās no pulksten 8:30 līdz 17:00. Savukārt Rojas MKP un Mērsraga MKP muitas iestāžu kodi tika izmantoti tikai vietas apzīmēšanai bez muitas amatpersonu pastāvīgas klātbūtnes.

Tā kā Salacgrīvas ostā muitas uzraudzību turpmāk pastāvīgi īstenos Rīgas brīvostas MKP (kods - 0210), bet Rojas un Mērsraga ostu muitas uzraudzību – Ventspils MKP (kods - 0311), tiek slēgti Salacgrīvas ostas MKP (kods – 0910), Rojas MKP (kods – 0319) un Mērsraga MKP (kods – 0320), un šo muitas iestāžu kodi turpmāk nav izmantojami, noformējot muitas deklarācijas.

VID aicina muitas klientus saziņai ar MKP izmantot e-pastu vai sazināties pa tālruni: Rīgas brīvostas MKP 0210 (e-pasts: MKP.0210@vid.gov.lv; tālrunis 67122601) un Ventspils ostas MKP (e-pasts: MKP.0311@vid.gov.lv; tālrunis 67122829).