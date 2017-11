Tiešraide: SSE Riga Alumni Forum 2017

SSE Riga Alumni Forum ietvaros pieredzes bagāti eksperti diskutēs par sadarbību starp universitātēm, jaunuzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem un investoriem, par valsts sektora lomu inovāciju attīstībā un banku sektora nākotni. Foruma dalībnieki arī skaidros, ko Eiropa var mācīties no ASV un Silīcija ielejas inovācijām, kā attīstīsies darba tirgus, un kāda loma tajā būs cilvēkresursiem, bet kāda – mākslīgajam intelektam.

Tiešraide:



Foruma tiešraides programma:

The Future of Labor

13.00 Siiri Sutt – The Global Perspectives of the Future of Labour: The Results of Deloitte Global Human Capital Trend Survey 2017

13.30 Teemu Arinas – Platform Economy in an Algorithmic Society as a Driver for Future Labour

14.00 Leonardas Gujis – Changing Shape of Labor: Google Platforms & Case of Digital Jobs in the

Emerging World

14.30 Pauze

The Innovative Environment Company

14.50 Pekka Parnanen – Corporate and Startup Synergies

15.20 Mikko Eerola – Big Data

15.50 Andrius Biceika – Future of Banking.