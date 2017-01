UX Riga 2017 - februārī trīs dienas iedvesmos un izglītos par digitālo produktu dizainu

Šogad no 22.- 24. februārim Radisson Blu Hotel Latvija norisināsies konference UX Riga 2017.



Tās ietvaros vienkopus pulcēsies starptautiski runātāji, autori un radoši nozares cilvēki, lai trīs dienas dalītos ar iedvesmu un zināšanām par UX (User Experience), dizaina tendencēm un interneta lietotāju pieredzes veidošanu/ lietojamību.

UX Riga 2017 ietvaros notiks vienas dienas konference un vairākas pilnu dienu padziļinātas darbnīcas. Šā gada konferences fokuss - dizaina un produktu izstrādes stratēģija un inovācijas.

Galvenais uzsvars tiek likts uz 23. februāri, kad būs iespējams dzirdēt iedvesmojošas un izglītojošas runas no pasaules līmeņa lektoriem.

Konferences tēmu vidū- dizaina stratēģija, dizaina komandas kultūra, «Jobs to be done» modelis jaunu produktu izstrādei un efektīvai pozicionēšanai, e- komercijas triki, dizaina pamatprincipi, sociāli ietekmējošas- cilvēku uzvedību mainošas sistēmas un inovāciju tendences turmākajiem gadiem.

Konferences dienā notiks arī divu stundu meistarklases, kur būs iespēja praktizēt dizaina domāšanas metodi un pieredzēt, kā ar Lego un klientu iesaisti dizaina procesā var veidot labākus produktus. Apmeklētāji uzzinās par User journey mapping modeli, mobilo aplikāciju prototipēšanu, par dokumentācijas nozīmi digitālu produktu radīšanā Berlīnes dizaina kompānijas FJORD vadītajās meistarklasēs.

Savukārt, pilnas dienas darbnīcās būs iespēja padziļināti apgūt JTBD (Jobs to be done) modeli jaunu produktu izstrādei un efektīvai pozicionēšanai, pārliecinošu tehnoloģiju (socialy influencing systems) principus un responsīvu e- komercijas sistēmu veidošanu.

Detalizēta programma atrodama UX Riga 2017 mājaslapā http://www.uxriga.lv/programme/.

Konferencē ir gaidīti e- komercijas, pašapkalpošanās un e- kanālu vadītāji, uzņēmumu vadītāji, IT speciālisti un analītiķi, klientu attiecību vadītāji, mārketinga speciālisti, interneta vietņu satura autori, dizaineri, izstrādātāji, kā arī ikviens, kam interesē veidot savu tīmekļa risinājumu orientētu uz lietotāju vajadzībām un caur to veicināt savu biznesu.

Rīkotāju mērķis ir veicināt Latvijā plašāku izpratni par lietojamības pamatprincipiem, lai vairotu uz lietotāju ērtībām orientētu e- risinājumu veidošanu gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Konferenci organizē biedrība UX Riga un CUBE Systems sadarbībā ar C.T.Co, Accenture, Tieto atbalstu.