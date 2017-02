Uzņēmēji: Latvijas vieta ekonomiskās brīvības indeksā liecina par atvērtību globālajai tirdzniecībai

Latvijas vieta ekonomiskās brīvās indeksā liecina par uzņēmējdarbības vides regulējuma kvalitātes uzlabošanos, relatīvi augstu ekonomiskās brīvības līmeni, kā arī ekonomikas atvērtību globālajai tirdzniecībai un investīcijām, taču Latvija nedrīkst apstāties pie sasniegtā, atzina aptaujātajās uzņēmēju organizācijās.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes locekle Katrīna Zariņa sacīja, ka ekonomiskās brīvības indeksā iegūto punktu skaita pieaugums liecina, ka Latvijā uzlabojusies gan uzņēmējdarbības vides regulējuma kvalitāte, gan arī publiskās pārvaldes efektivitāte un tirgus atvērtība. Taču Latvija nedrīkst apstāties pie sasniegtā un valstij ir jāturpina mērķtiecīgi sāktās reformas gan publiskajā pārvaldē, gan jāveic nepārtraukts darbs pie administratīvo šķēršļu samazināšanas komersantiem.

«Nepieciešams mazināt valsts dalību ekonomikā, novēršot negodprātīgu konkurenci starp privāto un publisko sektoru, kas nereti tiek veicināta radot labvēlīgāku regulējumu uzņēmumiem, kas pieder pašvaldībām un valstij,» sacīja LTRK valdes locekle, piebilstot, ja šāda tendence turpināsies, Latvija labo sniegumu šajā indeksā var zaudēt.

Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) aģentūrai LETA norādīja, ka atbilstoši pētījumam par ekonomisko brīvību Latvijas ekonomiskās brīvības līmenis ir relatīvi augsts un valsts ekonomika ir atvērta globālajai tirdzniecībai un investīcijām.

«Pozitīvi tiek vērtēta valdības fiskālā disciplīna, ierobežojot tēriņus un nodrošinot makroekonomisko stabilitāti. Kaut arī pētījums parāda, ka Latvija iekļaujas attīstīto valstu grupā, tiek atspoguļotas arī mūsu vājās vietas - zema tiesu sistēmas autoritāte sabiedrības acīs un augstais korupcijas līmenis. Pētījums uzsver arī darbaspēka izmaksu augsto līmeni, kā arī nepieciešamību uzlabot lielo valsts kapitālsabiedrību pārvaldību,» pauda LDDK.

Konfederācijā arī atzīmēja, ka LDDK ilgtermiņa darbības stratēģiju balsta uz Latvijas novērtējuma uzlabošanu Globālās konkurētspējas ziņojumā (GCR) un Doing Business rādītājos, kuru novērtējumus LDDK uzskata par detalizētākiem, jo to rādītāji parāda konkrētus darbības virzienus, piemēram, nepieciešamību samazināt nodokļu nomaksai nepieciešamo laiku, uzlabot investoru aizsardzību, uzlabot maksātnespējas procesu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka jaunākajā Heritage Foundation un laikraksta Wall Street Journal gadskārtējā pētījumā par ekonomisko brīvību 180 pasaules valstīs un teritorijās Latvija no 36.vietas pērn ir pakāpusies uz 20.vietu šogad, bet joprojām atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Igaunija ieņem 6.pozīciju pretstatā 9.vietai pērn, bet Lietuva no 13.pozīcijas atkāpusies uz 16.vietu.

Reģionālajā Eiropas reitingā Latvija ieņem 11.vietu, Igaunija ierindojas otrajā pozīcijā aiz Šveices, bet Lietuva ir 8.vietā.