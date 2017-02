VARAM: Vecāku līdzmaksājumam par privāto bērnudārzu ir jāsamazinās

Vecāku līdzmaksājumam par privātā bērnudārza apmeklēšanu bērnam līdz 4 gadiem ir jāsamazinās, un to paredz 2016.gada nogalē veiktās izmaiņas bērna izmaksu aprēķināšanas metodikā bērnudārzos, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Tas redzams arī detalizēti iepazīstoties ar privāto bērnudārzu izrakstītajiem rēķiniem. Vecāku saņemtie rēķini skaidri apliecina, ka privātie bērnudārzi ir būtiski pacēluši savu pakalpojumu cenas un tam nav nekādas saistības ar metodiku, viņš uzsver.

Jaunās prasības paredz pašvaldībai, aprēķinot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības bērnudārzā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, veikt atsevišķu aprēķinu par bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kā arī par bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam, kuriem tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Atšķirības saistītas ar to, ka bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam pedagogi nesaņem mērķdotācijas no valsts budžeta.

Aprēķini liecina, ka par bērniem vecumā līdz 4 gadiem pašvaldības līdzfinansējums palielinās - tas redzams arī saņemtajos rēķinos. Līdz ar to vecāku līdzfinansējuma daļai būtu jāsamazinās! Savukārt par bērniem no 5 līdz 6 gadiem, kuri maksas bērnudārzā apgūst obligāto sagatavošanos pamatizglītības iegūšanai, vecāku līdzmaksājumam bija jāpaliek tādā pašā apmērā. Šo bērnu vecākiem savos rēķinos vienlaikus ar pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir jābūt redzamam arī valsts līdzfinansējumam par obligātās sagatavošanās pamatizglītības iegūšanai saņemšanu.

Diemžēl privāto bērnudārzu izmaksu segšanas politika skaidri apliecina, ka netiek ievērots princips nauda seko bērnam, bet visas izmaksas, neatkarīgi no bērnu vecuma, tiek liktas vienā maisā. Izmaksu vienādošana visiem privātā bērnudārza bērniem ir nepieļaujami un kropļo izveidoto sistēmu! Vienlaikus, privātie bērnudārzi nesteidz pildīt arī normatīvos noteiktās prasības par savu izdevumu tāmju publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē. Tāpat bērnudārzu pienākums ir sniegt pilnu atšifrējumu par bērna izmaksām, t.sk. norādot kuru daļu ir segusi valsts un pašvaldība, bet kuru jāpiemaksā vecākam.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, atšifrējumā jāskaidro pozīcijas sākot no atalgojuma un ēkas uzturēšanas, beidzot ar mācību līdzekļu iegādi. Aicinām pašvaldības aktīvāk sekot līdz šīs prasības izpildei un pieprasīt izdevumu tāmes no privātajiem bērnudārziem, lai vecākiem būtu iespējas pārliecināties par saņemto pakalpojumu patiesajām izmaksām. Diemžēl neviļus rodas jautājums – kāpēc privātie bērnudārzi paaugstinot cenas nekorekti atsaucas uz normatīvo regulējumu, lai gan iemesli ir pavisam citi? uzsver J.Eglīts.