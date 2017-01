Vienojas par vienkāršotu preču pārvadājumu sertifikāta saņemšanu

Lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus, uzņēmēju biedrība Latvija Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) pēc Kurzemes padomes iniciatīvas un vairākkārtējām sarunām ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi un Finanšu ministriju (FM) panākusi vienošanos par atvieglotu preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanas kārtību, efektīva eksporta nodrošināšanai Kurzemē strādājošajiem uzņēmējiem.

Pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir viens no eksportētāju preču izcelsmi apliecinošajiem dokumentiem, ko izdod muitas dienesti pēc rakstiska pieteikuma, lai pārbaudītu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu. No 2016. gada sākuma par to atbildīgas bija VID Muitas pārvaldes Rīgā un Daugavpilī, pieņemot uzņēmēju pieteikumus klātienē. Līdz ar to tika ievērojami sarežģīta eksportējošo Kurzemes reģionu uzņēmumu darbība un lieki tērēti resursi, jo nācās mērot ceļu uz Rīgu.

Vēršoties atbildīgajās iestādēs, LTRK panākusi vienošanos par vienkāršotu dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību, kur jaunie noteikumi sniedz iespēju to izdarīt attālināti, nosūtot elektroniski Muitas pārvaldei Rīgā. Speciālists tos izskata tajā pašā dienā un sniedz informāciju Liepājas vai Ventspils lietvedībai, kur eksportējošajam uzņēmumam ir iespēja saņemt jau sagatavotus dokumentus.