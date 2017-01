Uz vēl vienu termiņu amatā ievēlētā Latvijas Valsts kontroliere Elita Krūmiņa atbildīgajā amatā kļuvusi prasīgāka, nebaidoties no izaicinājumiem vai oponentiem, kas varētu stāties ceļā mērķu sasniegšanai, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Sagaidot sava otrā termiņa beigas valsts kontrolieres amatā, Elita Krūmiņa Valsts kontrolē (VK) būs nostrādājusi jau 16 gadus.

E. Krūmiņu kolektīvā vērtē augstu, to Dienas Biznesam atzīst arī bijušie VK darbinieki. Arī pati kontroliere sarunās un intervijās vienmēr labi izsakās par padoto veikumu. Kontrolierei tuvu esoši cilvēki norāda, ka viņa mēdz ļoti pārdzīvot kritiku, šī emocionalitāte ar laiku kļuvusi spilgtāka. «Bet kā gan lai nepārdzīvo, ja tu izdari savu darbu maksimāli labi un tevi tāpat kritizē,» norāda kāda bijusī kolēģe, kas nevēlējās atklāt savu vārdu. Kontrolieres emocionālo dabu atklāj arī jaunākais žurnāla Ieva numurs. Intervijā viņa neslēpj, ka lasa komentārus internetā un vismaz agrāk par tiem ļoti pārdzīvojusi. Tāpat viņa atklāj vēl pavisam svaigas rētas, kas radušās, pirms gada zaudējot savu vīru.

Marita Salgrāve ir kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos, bet ar E. Krūmiņu kopā strādā jau kopš 2007. gada marta, kad Saeima viņu apstiprināja par VK padomes locekli. Viņa īpaši izceļ savas priekšnieces mērķtiecību. «Elita izdarīs visu, ja viņai būs atbalsta punkts – pārliecība par savu taisnību un komanda. Jaunu un ambiciozu mērķu uzstādīšana iestādei, ārvalstu augstāko revīzijas iestāžu uzaicināšana atklāti novērtēt Valsts kontroles darbu, iniciatīva prasīt valsts un pašvaldību budžetiem nodarīto zaudējumu atmaksu no vainīgajām amatpersonām, Valsts kontroles starptautiskā prestiža celšana un kļūšana par starptautiski atzītu kompetences centru publiskā sektora revīziju veikšanā – pirms četriem gadiem tie bija mērķi, šodien tā ir vai tuvākajā nākotnē būs realitāte. Ir svarīgi, ka Elita nebaidās ne no izaicinājumiem, ne oponentiem, kas varētu stāties ceļā mērķu sasniegšanai,» savu vadītāju raksturo M. Salgrāve, piebilstot, ka drosme un mērķtiecība izpaužas arī kontrolieres privātajā dzīvē – ja vajadzēs, aizbrauks uz kalnu un nostāsies uz slaloma slēpēm, lai gan iepriekš to nekad nav darījusi.

