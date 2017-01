Par dzelzceļa līnijas Rail Baltic/Rail Baltica projekta koordinatora, Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail AS jauno padomes priekšsēdētāju iecelts Latvijas pārstāvis, VAS Latvijas Dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, kurš šajā amatā nomaina Lietuvas valsts pārstāvi, UAB Rail Baltica statyba direktoru Daiņu Budri (Dainius Budrys).

E. Bērziņš informē, ka patlaban padomes galvenais uzdevums ir «kvalificētas un profesionālas RB Rail AS valdes četru valdes locekļu sastāvā izveide, nodrošinot efektīvu, pilnvērtīgu tehnisko, finanšu un operatīvo jautājumu vadību. Tāpat būtiski ir koordinēt un saskaņot darbības visās trijās Baltijas valstīs projekta Rail Baltic/Rail Baltica sekmīgai īstenošanai».

2017. gadā par padomes priekšsēdētāja vietniekiem ir kļuvuši Igaunijas valsts pārstāvis, OU Rail Baltic Estonia padomes loceklis Anti Mopels (Anti Moppel) un Lietuvas valsts pārstāvis, UAB Rail Baltica statyba valdes loceklis Danieļus Dolgihs (Danielius Dolgich). Pārējie RB Rail AS padomes locekļi ir VAS Latvijas dzelzceļš juridiskās direktores vietniece administratīvajos jautājumos Vineta Rudzīte no Latvijas, OU Rail Baltic Estonia padomes loceklis Indreks Oravs (Indrek Orav) no Igaunijas un līdzšinējais padomes priekšsēdētājs Daiņus Budris no Lietuvas.

RB Rail AS ir 2014. gadā dibināts trīs Baltijas valstu kopuzņēmums ar mērķi nodrošināt dzelzceļa projektēšanu, būvēšanu un mārketingu, t.sk., zīmolvedību. Tā Akcionāru līgums paredz, ka ik gadu rotācijas kārtībā padomi vada citas kopuzņēmuma dalībvalsts pārstāvis. 2017. gadā prezidējošā valsts ir Latvija. Padomi veido tās seši locekļi, katrs akcionārs – OU Rail Baltic Estonia, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas un UAB Rail Baltica statyba – izvirza divus no tiem.

E. Bērziņam ir maģistra grāds tiesību zinātnē un profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA), kas iegūts Norvēģijas-Latvijas maģistra programmā Inovācijas un uzņēmējdarbība, kuru īsteno Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). 2016. gadā apgūta Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BKPI) īstenotā Profesionālā valdes locekļu izglītības programma.

Bijis Latvijas Policijas akadēmijas Starptautiskās sadarbības departamenta vadītājs, Lattelecom juridiskais konsultants, AS Latvijas kuģniecības Juridiskā departamenta vadītājs un uzņēmuma valdes loceklis. Kopš 2011. gada – VAS Latvijas dzelzceļš valdes loceklis. 2015. gadā bijis pagaidu valdes loceklis RB Rail AS (projekts Rail Baltic/Rail Baltica) un patlaban ir RB Rail AS padomes priekšsēdētāja vietnieks. Kopš 2016.gada ir VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs.