NVA vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros skolēniem piedāvātas 4215 darba vietas

31.augustā noslēgsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums, informē NVA.

NVA filiālēs visā Latvijā šovasar kopumā bija apstiprinātas 4 215 darba vietas, ko skolēniem piedāvāja 421 darba devējs. To darba devēju vidū, kas pieteikuši visvairāk darba vietu skolēniem, ir SIA Maxima Latvija, Rīgas pašvaldība un tās uzņēmumi, Tukuma novada dome, SIA Olimpiskais centrs Ventspils, AS Lido, AS Rīgas piena kombināts, VAS Starptautiskā lidosta Rīga un citi.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai piešķirtais finansējums šogad bija 844 506 eiro, iesaistāmo skolēnu plānotais skaits - 4 215, taču reģistrēto pretendentu daudzums bija krietni lielāks – vairāk nekā 11,5 tūkstoši. Viens no pasākuma mērķiem - jau skolas laikā sniegt jauniešiem praktisku priekšstatu par darba dzīvi, lai viņi savlaicīgi uzzinātu, kas ir darba tirgus, darba intervija, konkurētspēja, darbinieku atlase, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba attiecības. Gluži kā pieaugušajiem darba ņēmējiem arī skolēniem bija savstarpēji jākonkurē, jāpiedalās darba devēju rīkotajās atlasēs, jāprot pārliecināt par savu atbilstību izvēlētajam darbam un spējām veikt darba pienākumus. Turklāt šogad skolēni ar darba devēju varēja vienoties par iespēju strādāt, un daudzi jaunieši šo iespēju bija izmantojuši.

Pirmo divu vasaras mēnešu laikā skolēnu nodarbinātības pasākumā piedalījās 3 077 jaunieši: jūnijā darbu uzsāka 1 378 skolēni, savukārt jūlijā – 1 699. Visvairāk skolēnu pirmajos divos vasaras mēnešos bija nodarbināti Rīgā un Rīgas reģionā – 1155, Latgalē jūnijā un jūlijā strādāja 576, Kurzemē – 496, Zemgalē – 471 un Vidzemē – 379 skolēni.

Visvairāk skolēnu bija nodarbināti palīgstrādnieka, pārdevēja palīga, labiekārtošanas strādnieka, skolotāja palīga, apkopēja, viesmīļa, uzkopšanas darbu meistara, iesaiņotāja un virtuves darbinieka profesijā .Taču darba devēji skolēniem deva iespēju izmēģināt savas spējas arī tādās profesijās kā multimediju dizaina speciālists, bibliotekāra palīgs, dekorētājs, fotogrāfs, ekskursiju gids, jaunākais fondu glabātājs, kultūras pasākumu organizators, lidostas aviodrošības dienesta darbinieks, reklāmas aģents un citās.