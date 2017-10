Baltijas M&A un privātā kapitāla balva tiek piešķirta Luminor, Food Union un Laumai

Baltijas M&A gada darījums 2017 – Nordea un DNB darījums, kurā tika apvienoti uzņēmumi Baltijā

DNB, vadoša norvēģu finanšu pakalpojumu sabiedrība, un Nordea, lielākā finanšu pakalpojumu grupa Ziemeļeiropā, ir apvienojušas to darbības Baltijas reģionā, radot vadošu banku Baltijā ar spēcīgām saknēm Ziemeļvalstīs.

Šis ir lielākais darījums Baltijas valstu vēsturē – apvienoto aktīvu vērtība ir EUR 13 miljardi. Darījuma būtiskākais aspekts bija pārvarēt grūtības saistībā ar regulējumu: apvienošanai vajadzēja atļauju no ES Komisijas un Eiropas Centrālās bankas.

Baltijas privātā un riska kapitāla gada darījums 2017 – PAG Capital un Meridian Capital Management investīcijas sabiedrībā Food Union

PAG Capital (Honkonga) investēs EUR 161,6 miljonus un Meridian Capital (Krievija) investēs EUR 52,4 miljonus Food Union. Darījums ļaus Food Union paplašināties un izveidot spēcīgu piena pārstrādes uzņēmumu Ķīnā. Food Union darbojas deviņās valstīs un nodarbina 2 500 darbinieku.

Darījuma vērtība ir EUR 214 miljoni, viens no lielākajiem privātā un riska kapitāla ieguldījumiem no Āzijas reģiona, kas dos iespēju uzņēmumam no Baltijas paplašināt savu eksportu uz Āzijas reģionu.

Baltijas izejošais darījums 2017 – Lauma International pērk Felina (Vācija)

Latvijas sabiedrība Lauma International ir nopirkusi Felina, vācu apakšveļas ražotāju un mazumtirgotāju, no Vācijas privātā kapitāla uzņēmuma Palero Capital. Darījumam finansējumu nodrošināja Citadele Banka un Baltikums Bank. Felina iegāde ļaus Laumai paplašināt tās darbības, ieskaitot apakšveļas ražošanu un tirdzniecību, radot jaunu, vertikāli integrētu grupu ar kopējiem ieņēmumiem, kas pārsniedz EUR 75 miljonus, un darbaspēku 1 250 darbinieku apjomā.

2016. gadā Felina deklarētie minimālie ieņēmumi bija EUR 41 miljoni, un tajā strādāja vairāk nekā 700 darbinieku, proti, mērķsabiedrības lielums ir līdzīgs vai pat lielāks par pircēja lielumu.

2017. gada nozīmīgākos darījumus izvēlējās neatkarīga Baltijas mēroga žūrija:

Jūratė Aželionytė, Eiropas Investīciju fonds

Kristiina Koort, Igaunijas privātā un riska kapitāla asociācija

Prof. Enn Listra, Uzņēmējdarbības un pārvaldības skola, Tallinas Tehnoloģiju universitāte

Jūratė Majauskienė, Finanšu analītiķu asociācija, Summa Advisers

Jānis Janevics, Imprimatur Capital

Rūdolfs Krese, ZGI Capital

Komiteja izvēlējās uzvarošos darījumus pēc tādiem kritērijiem kā darījuma vērtība un tā stratēģiskā nozīme Baltijas reģionam, sarežģītība, inovācijas, finansējuma struktūra un reģionālo pārstāvju iesaistīšana.

Papildus darījumu apbalvojumiem Eiropas Investīciju fonds (European Investment Fund) svētku pasākuma laikā arī izziņoja Gada panākumu balvu ieguvējus Baltijas privātā un riska kapitāla nozarē. Šo apbalvojumu mājās vedīs Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB). Šī organizācija ieguvusi atzinību par Integrētu pieeju Baltijā – fondu pārvaldītāju kapacitātes paaugstināšanu.

Sadarbībā ar Sorainen vadošie dienas laikraksti trīs valstīs – Verslo Žinios (Lietuva), Dienas Bizness (Latvija) un Äripäev (Igaunija) – organizēja 7. gadskārtējo Baltijas M&A un privātā kapitāla forumu. Šogad forums notika Viļņā 4.-5. oktobrī.



