Latvijas iespaidīgāko dividenžu saņēmēji: TOP5

1. Marks Moskvins

10 990 025 eiro

Latvijas 23. bagātākais cilvēks ir lielākais īpašnieks (90,2%) maksājumu pakalpojumu sniedzējā SIA Transact Pro, kurš ne tikai izvērsis darbību Latvijā, pieplusojot savam klientu portfelim Domina Shopping, bet arī iegājis Lietuvas tirgū. Viņam pieder arī 85% SIA Ventus Navitas.

2. Ludmila Kaca

5 000 000 eiro

Izmaksājamās dividendes ir «krātas» vairākus gadus: pērn savai īpašniecei, kurai pieder 50% no uzņēmuma, telekomunikāciju kompānija Belam-Rīga bija sagādājusi attiecīgi pusi no 2,847 miljonu eiro peļņas. Uzņēmējai pieder arī 18,2% no SIA Telekom Invest, kas pērn reģistrēja 3 987 eiro peļņu, 15% no SIA Lejasolektes - 2 726 eiro peļņa, 38% SIA C.M.R.Nami, kas pagājušajā gadā cieta 7 225 eiro zaudējumus.

3. Nikolajs Kurma

4 590 000 eiro

Pirms dažiem gadiem uzņēmējs bija arī 100 bagātāko Latvijas cilvēku vidū kā kontrolpaketes (61,56%) īpašnieks Dobeles būvmateriālu ražotājā Tenax – 1991.gadā dibinātais uzņēmums ir lielākais būvķīmijas, sendvičtipa paneļu, arī siltumizolācijas materiālu ražotājs Baltijas valstīs.

4. Oļegs Fiļs

4 000 000 eiro

No savas kopējās iespaidīgās peļņas daļas AB LV bankā Latvijas bagātākais cilvēks sev dividendēs izmaksājis «tikai» četrus miljonus eiro, - šāda summa fiksēta SIA OF Holding gada pārskatā.

5. Marta Mežsarga

3 043 736 eiro

1991. gadā dzimušajai uzņēmējai oficiāli pieder ķīmisko vielu vairumtirgotājs SIA Lex Limen. Viņa ir arī nekustamā īpašuma izīrētāja SIA Paleo vienīgā īpašniece.





