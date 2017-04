Ceļojums: Uz Brazīliju tirgus izpētes braucienā

Uz Brazīliju devos tirgus izpētes braucienā, lai izzinātu šīs valsts biznesa vidi. Tur nodzīvoju ilgāk nekā mēnesi. Kā patstāvīgo mītnes vietu izvēlējos Sanpaulu (Sao Paulo), kas ir Brazīlijas finanšu un darījumu centrs. Turklāt šajā pilsētā dzīvo arī mani paziņas, kuri man varēja ieteikt, kur labāk doties un kur savu kāju nespert, ko Brazīlijā ir svarīgi zināt, jo īpaši tūristu iecienītās vietās garnadži sekmīgi dara savu darbu.

Brazīlijā saulains ir visu gadu, un katram pašam ir jāizlemj, vai prioritāte ir sauļošanās un peldēšana okeānā vai kas cits. Brazīlijā biju augustā, kad tur ir ziema, un biju priecīgs izbaudīt šo laiku, kad pludmales nebija atpūtnieku piepildītas. Viņu ziema būtībā ir patīkama Latvijas vasara, jo gaisa temperatūra bija no + 15 līdz + 25 grādiem. Priecājos, ka bez piepūles varēju veltīt laiku garām pastaigām pa pilsētas ielām, plašajiem parkiem un pludmali, ko 40 grādu karstumā būtu grūtāk paveikt.

Neskatoties uz to, ka tas ir bija biznesa, nevis atpūtas brauciens, arī šoreiz pieturējos pie savas ceļošanas filozofijas, kad atrodu visus iespējamos veidus, kā uzsūkt sevī lokālās kultūras pieredzi. Lai to izdarītu, vienmēr izvairos no nakšņošanas dārgās viesnīcās, kur pasniedz brokastis un ik dienu maina gultas veļu. Dodu priekšroku Airbnb naktsmāju piedāvājumam, kas ir lielisks veids, kā uzzināt pēc iespējas vairāk par konkrēto zemi. Cilvēki, kuri izīrē savu istabu, parasti velta laiku, lai ciemiņam pastāstītu un parādītu savas iecienītākas atpūtas vietas, kafejnīcas un dabas nostūrus. Šādu informāciju tūrisma ceļvežos neatrast. Turklāt, atrodoties svešā vietā, ir patīkami, ja ir cilvēks, kuram vari uzticēties.

Sanpaulu ir ļoti dažāda un pretrunīga pilsēta, tajā ir gan augstceltnes ar virkni finanšu iestāžu, gan graustu rajoni, kur tūristam bez vietējā cilvēka pie sāniem labāk savu kāju nespert, jo var palikt ar tukšām kabatām. Brazīlijā jātur acis plaši atvērtas un jābauda daba. Arī Sanpaulu, kas atrodas 2000 metru virs jūras līmeņa, priecē ar kalnainu reljefu un fantastiskiem pilsētas parkiem, kas ir milzīgas teritorijas ar mūžamežu un dīķīšiem. Pilsētā jādodas uz zooloģisko dārzu apskatīt eksotiskos dzīvniekus, kā arī uz botānisko dārzu, kur apbrīnot floras dažādību un bagātību. Zooloģiskajā dārzā mīt vairāk nekā 3200 dzīvnieku, tas ir vairāk nekā 820 tūkst. m2 plašs. Iesaku iegriezties arī Cantareira Nacionālālajā parkā, kas tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem pilsētas mežiem pasaulē.

