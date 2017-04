Filmas Svingeri scenārija autore: Tur jau patiesībā nekā smieklīga nav

Rasa Bugavičute-Pēce ir komerciāli veiksmīgās pilnmetrāžas filmas Svingeri scenārija autore. Filmas režisors Andrejs Ēķis publiski izteicies, ka tieši scenāristes veikums ir viena no finansiālo panākumu atslēgām.

Viņa pati uzsver – svarīgākais ir komandas darbs. Vienmēr.

Fragments no intervijas:

Svingeri ir viena no komerciāli veiksmīgākajām filmām latviešu kino vēsturē. Vai tas jau tika iecerēts kā komercprojekts?

No manas puses – nē. Lai ko arī es rakstītu – vai tas būtu scenārijs Svingeriem vai grāmatiņa bērniem, jebkas – kaut vai klasikas dramatizējums, rakstot nevar paredzēt, cik plaši tas izskanēs. Un nav jau arī ne vismazākās sajēgas, kā tas viss tiks ietērpts un pasniegts. Vismaz rakstīšanas periodā nedomā par gala formātu, ko uzrakstītajam piešķirs režisors, jo vairāk domā par to, ko gribi pateikt. Tas ir tavs stāstiņš. Protams, runājot ar producentiem, ar Andreju Ēķi, ar visu radošo komandu, jau no paša sākuma tika pateikts, ka tas būs komercgabals, jo Latvijā neko tādu neražo, taču vajag. Un kāpēc gan mēs nevarētu būt tie, kuri to diedziņu vīlei pavelk, lai viss sāktu notikt? Taču es sevī īpašu atšķirību rakstīšanā kā tādā neizjutu.

Cik no tevis rakstītā scenārija ir palicis filmā? Procentuāli?

Scenārijā bija vēl viens stāsts, kurš filmā tīri metrāžas ziņā neietilpa. Tā ir tāda režisoru mendele – ierauga pirmo eksemplāru, un viņiem liekas – maz, tur taču nekā nav! Un tad tu raksti klāt, bet pēc tam izrādās – oooh, tik daudz, mums taču to visu nav kur likt… Un tad tu atkal svītro ārā… Tāpēc vienu stāstu izņēmām ārā, jo likās, ka tas ir pietiekami labs pats par sevi, lai to rupji neīsinātu. Nu… principā kādas divas trešdaļas ir palikušas no pirmā materiāla, un tad no tām divām trešdaļām montāžā arī nācās ņemt šo to ārā. Ne tikai liekvārdības dēļ, bet arī tāpēc, ka nebija iespējams kaut ko tā samontēt, kā gribējās. Un tad vēl klāt nāk aktieru aizrautība, kad viņi dara kaut ko tādu, ko teātrī nevar gluži atļauties, tas ir – piemet kaut ko klāt. Un tad vēl mirkļa burvība, līdz viss tiek samontēts… Būtu interesanti noskatīties filmu, turot rokās scenāriju, jā.

Kas, tavuprāt, ir Svingeru popularitātes fenomens?

Ja man jāatbild par pašu stāstu, tad tur jau patiesībā nekā smieklīga nav. Visiem filmas raksturiem ir diezgan pamatīgas problēmas savstarpējās attiecībās, kas īstenībā veido lielu daļu dzīves.

Varbūt tur arī ir āķis – ka tiek runāts par mūsu dzīvi? No ironiska skatpunkta.

Tieši tā. Turklāt tas pasniegšanas veids, kas ir uzspēlēts, kariķēts, atvieglo uztveri. Caur to ir daudz vieglāk paskatīties uz problēmu tieši. Bija tāda situācija – ieeju veikalā un dzirdu, kā divas sievietes runā – nu, tu biji uz tiem Svingeriem? Biju, un tagad prasu vīram – kur mani 11 sieriņi?! [citāts no filmas – DB.] Tās lietas ir atpazīstamas. Saprotamas. Līdzpārdzīvojamas.

