FOTO: Emmy balvu pasniegšanas ceremonija

Losandželosā notiekošās Emmy televīzijas balvu pasniegšanas ceremonijā visvairāk balvu - pa piecām - ieguvuši seriāli The Handmaid's Tale un Big Little Lies.

The Handmaid's Tale vadošā aktrise Elizabete Mosa ieguva balvu kā labākā dramatiskā aktrise un tas arī ieguva balvu kā labākais dramatiskais seriāls. Big Little Lies aktieru kolektīvs Nikola Kidmena, Lora Derna un Aleksandrs Skarsgārds visi ieguva Emmy, kā arī tā režisors Žans Marks Valī. Tas arī ieguva labākā miniseriāla balvu.

Stērlings K. Brauns no seriāla This is Us ieguva balvu kā labākais dramatiskais aktieris.

Komēdijseriāla Veep vadošā atrise Džūlija Luisa-Dreifusa astoto reizi ieguvusi balvu kā labākā komēdijseriāla aktrise, to iegūstot sesto reizi pēc kārtas.

17 kategorijās nominētais seriāls ieguva balvu arī kā labākais komēdijseriāls.Labākā komēdijseriāla aktiera balvu ieguva Donalds Glovers par lomu seriālā Atlanta.

Šovs Saturday Night Live ieguva trīs "Emmy balvas, ieskaitot komēdijseriāla labākās otrā plāna aktrises un labākā otrā plāna aktiera balvas, kuras saņēma Keita Makinona un Aleks Boldvins, kuri šova skečos spēlē Hilariju Klintoni un Donaldu Trampu.

Seriāls Westworld, kuram kopā ar "Saturday Night Live" bija visvairāk nomināciju - 22, nevienu balvu neieguva. Šogad nepiedalījās "Game of Thrones", kurš pērn saņēma rekordlielu skaitu balvu - 12, jo tā septītā sezona sākās pārāk vēlu.

2017.gada "Emmy" balvu ieguvēji svarīgākajās kategorijās:

Labākais dramatiskais seriāls - The Handmaid's Tale;

Labākais komēdijseriāls - Veep;

Labākais miniseriāls - Big Little Lies;

Labākā televīzijas filma - Black Mirror: San Junipero;

Labākais dramatiskais aktieris - Stērlings K. Brauns, This is Us;

Labākā dramatiskā aktrise - Elizabete Mosa, The Handmaid's Tale;

Labākais komēdijseriāla aktieris - Donalds Glovers, Atlanta;

Labākā komēdijseriāla aktrise - Džūlija Luisa-Dreifusa, Veep;

Labākais dramatiskais otrā plāna aktieris - Džons Litgovs, The Crown;

Labākā dramatiskā otrā plāna aktrise - Anna Dauda, The Handmaid's Tale;

Labākais otrā plāna aktieris komēdijseriālā - Aleks Boldvins, Saturday Night Live;

Labākā otrā plāna aktrise komēdijseriālā - Keita Makinona, Saturday Night Live;

Labākais aktieris miniseriālā vai televīzijas filmā - Rizs Ahmeds, The Night Of;

Labākā aktrise miniseriālā vai televīzijas filmā - Nikola Kidmena, Big Little Lies.