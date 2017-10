Jaunais Dammes Lido atšķiras ar grilēšanas galdiem

Kā biznesa portālam db.lv pastāstīja dizainere Evija Ķirsone, Lido padomes priekšsēdētāja Gunāra Ķirsona meita, kura veidojusi jaunā Dammes Lido interjeru, šīs idejas pirmsākumi meklējami nu jau slēgtajā restorānā Staburags.



Dammes Lido vairāki galdi ir aprīkoti ar tvaika nosūcējiem līdz ar to apmeklētājiem būs iespējams turpat restorānā iegādāties maltīti un, pēc savas gaumes, pašiem pie galda to pagatavot. Interesentiem tiks izsniegti grili un to darbināšanai viņi varēs izmantot pie galdiem ierīkotās rozetes.

Damme šķitusi piemērota vieta Staburaga koncepta pirmajam solim, bet otrais solis nākotnē varētu tikt īstenots citviet, sacīja E. Ķirsone.

Grilēšanu restorānā plānots piedāvāt vakara stundās.



G. Ķirsons jauno piedāvājumu raksturoja kā «piknika vietu, kur vakarus pavadīt kā dabā, bet esot pilsētā».



