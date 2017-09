Pētījums: Darbinieku vidū pieaug tendence apvienot komandējumus ar atpūtu

Vairums strādājošo komandējumu laikā apmeklē konferences un apmācības vai tiekas ar klientiem un partneriem, taču aizvien biežāk darbinieki biznesa braucienu cenšas apvienot ar atpūtu, dodoties ekskursijās, lai iepazītu galamērķa valsti, vēsta Baltic Travel Group un Aeroflot veiktā aptauja. Atkarībā no uzņēmuma nozares, darba braucienos darbinieki dodas regulāri – gan uz Baltijas valstīm (72%), gan tuvākiem un tālākiem galamērķiem Eiropā un ārpus tās.

Esot komandējumā, kā būtiskākais cilvēkiem ir pieejamība (51%) – ērtas saziņas iespējas, ieskaitot ātru internetu un kvalitatīvus telefonsakarus. Gan mobilo sakaru operatori, gan pasažieru pārvadātāji nepārtraukti uzlabo savus pakalpojumus un maina politiku, lai apmierinātu strauji augošās klientu vajadzības. Mobilās ierīces un datorierīces vairums aviokompāniju šobrīd atļauj lietot arī lidojuma laikā, un atsevišķas kompānijas biznesa klasē nodrošina arī Wi-Fi, bet izmantojot autotransportu un vilcienu, ierobežojumi praktiski netiek izjusti.

Biznesa braucienā efektīva laika plānošana ir ļoti būtiska, tādēļ gandrīz puse (43%) strādājošo, kas dodas komandējumos kā īpaši svarīgu uzskata ērtu pārvietošanos starp atrašanās vietām - no naktsmītnes līdz darba tikšanās vietai, pasākuma vietai vai lidostai, liecina Baltic Travel Group un Aeroflot veiktā pētījuma rezultāti. Uzticams, pārbaudīts serviss brauciena laikā sniedz sirdsmieru un palīdz izvairīties no lieka stresa, tādēļ to par būtisku uzskata vairāk nekā trešdaļa aptaujāto, visbiežāk sievietes.

Laura Kārkliņa Cimdiņa, Aeroflot ceļojumu servisa direktore Baltijas valstīs: Plānojot braucienu, vienmēr tiek ņemtas vērā galvenās uzturēšanās vietas un pārvietošanās iespējas starp tām, kā arī iespējamā satiksme. Īpaši aktuāli tas ir dodoties uz tādām lielām pilsētām kā, piemēram, Londona, Maskava un Ņujorka. Dodoties tālākos braucienos vairums cilvēku ir ārpus savas komforta zonas, tādēļ rodas papildu jautājumi par katras valsts un pilsētas infrastruktūru, komunikāciju un pakalpojumiem, kas ikdienā ir kritiski svarīgi katram darbiniekam.

Atrodoties komandējumā ārvalstīs, vairums strādājošo labprāt izmanto arī iespēju doties ekskursijās (67%) un paralēli dažādām darba konferencēm, apmācībām un prezentācijām, cenšas atrast laiku iepazīt pilsētu un atpūsties. Gandrīz katrs ceturtais aptaujātais labprāt apvienotu ekskursijas ar darba uzdevumiem, taču tādas iespējas viņiem neesot. Vēlme apvienot komandējumu ar atpūtu ir ievērojami lielāka sievietēm, kā arī tiem, kas komandējumos dodas ārpus Baltijas valstīm – uz Rietumeiropu vai Austrumeiropu.

Šobrīd salīdzinājumā ar situāciju pirms vairākiem gadiem, ir daudz lielāka iespēja apvienot biznesa braucienu ar atpūtu, ko cilvēki arī labprāt izmanto. Lai spētu pildīt darba pienākumus, nepieciešams dators, telefons un interneta pieslēgums, kas ir pieejams praktiski visur – kā rezultātā cilvēks nav vairs piekalts birojam, bet darbu var ņemt sev līdzi, pieslēgties tam un atpūsties, kad vēlas, stāsta Laura Kārkliņa Cimdiņa.

Pētījumā atklājās, ka jaunāki cilvēki biežāk nekā citi aptaujātie dodas komandējumos, lai satiktos ar kolēģiem un strādātu no uzņēmuma biroja ārvalstīs. Nākotnē šī tendence tikai palielināsies, jo biznesa mobilitātes iespējas strauji uzlabojas.

Baltic Travel Group un Aeroflot pētījums Darba braucienu tendences Latvijā tika veikts 2017. gada augustā, un tajā piedalījās 350 respondenti, kas vismaz pēdējā gada laikā ir devušies biznesa braucienos. Respondenti pārstāv tādas nozares, kā izglītība un zinātne, valsts pārvalde un pašvaldības, tirdzniecība un pakalpojumi, būvniecība un nekustamais īpašums, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, finanšu pakalpojumi, medicīna, farmācija un rūpniecība.