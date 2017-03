Piektdienas intervija ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles jauno vadītāju Kasparu Neivaldu

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild Kaspars Neivalds, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles vadītājs :

Svarīgākie fakti par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?



Compensa savu darbību Latvijā uzsāka no nulles un, ienākot Latvijas tirgū, bija pirmā apdrošināšanas kompānija, kas mainīja privātpersonu īpašuma apdrošināšanas periodu no viena uz trim gadiem. Ierindojamies starp tiem trim uzņēmumiem Latvijā, kas pārstāv Vienna Insurance Group koncernu. Latvijā šī ir nebijusi situācija, kad vienā nozarē ir vairāki uzņēmumi, kas pieder vienam akcionāram.

Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Sāku strādāt apdrošināšanas nozarē, jo mani uzrunāja tās dinamiskums, mainīgums un attīstība. Nozarē pastāv daudz risinājumu, kuru šeit vēl nav, bet pie kuru ieviešanas mēs strādājam.

Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Aizvien vairāk apdrošinātāju domā par to, lai klientam būtu ērtāk nopirkt produktu un tas būtu viņam vairāk piemērots. Vienlaikus nepriecē fakts, ka kopumā nozarei nav izdevies pārdot šo produktu nozīmi. Kaut arī produktu kvalitāte ir katru gadu cēlusies, apdrošinātāji nav spējuši to pareizi nopozicionēt klientam.

Līdzīgi, manuprāt, ir arī ar mūsu valsti un cilvēkiem – ir vairāk jālepojas un jāstāsta par to, ko varam un esam paveikuši. Savukārt iepriecina tas, ka varam tiešām daudz – to pierāda gan sasniegumi sportā, mūzikā, literatūrā, zinātnē, gan citās nozarēs. Par to tiešām prieks!

Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Iepriecina tas, ka kompānijas iekšienē esam iedarbinājuši, kā parasti saku, pulksteņa mehānismu, kur viss notiek, nekas nekur neķeras. Cilvēkam no malas tas, protams, nav svarīgi, jo viņš vienkārši sagaida, ka pakalpojums ir labā kvalitātē, un tā tam ir jābūt. Bet nekas jau nenotiek pats par sevi. Compensas gadījumā šeit ir mūsu cilvēku nopelns. Ja maniem kolēģiem attieksme ir pozitīva un uz attīstību vērsta, tad skaidrs, ka tas pulkstenis arī griezīsies, jo katrs ir ieinteresēts savu zobratiņu nopulēt, ieeļļot un rūpēties par to, lai kopumā mehānisms strādā kā viens vesels.

Nezinu, vai tas ir apbēdinājums, bet izaicinājums gan – jau iepriekš minēju, ka uzņēmums piedāvā arvien labākus produktus, bet ne vienmēr to izdodas aiznest līdz klientam un panākt, lai viņš tos novērtē. Tas gan nozīmē, ka mums pašiem – gan Compensai, gan nozarei kopumā - vajag vairāk celt nozares tēlu un runāt par uzlabojumiem, ko jau piedāvājam.

Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Atrast, kā paveikt lietas labāk un citādāk, kā to dara konkurenti, turklāt to darīt klientam saprotamā veidā. Un to salikt kopā, pastāvot šī brīža tirgus koncentrācijai un konkurencei, ir ļoti iedvesmojošs uzdevums.

Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

No sociālajiem tīklos esmu piereģistrējies tikai Linkedin-ā, jo tas ir profesionāls tīkls un ērts rīks, lai varētu saglabāt kontaktus. Facebook līdz šim esmu uzskatījis vairāk par brīvā laika pavadīšanas rīku, kam šobrīd ikdienā tāpat jau pietrūkst laika. Savukārt Compensai ir sava Facebook lapa, kuru mēs izmantojam kā vienu no vairākiem komunikācijas kanāliem. Tai pašā laikā apzināmies, ka sociālie tīkli ir tikai viens no saziņas kanāliem, jo ne visus klientu segmentus varam sasniegt šādā veidā.

Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Vienmēr skatos uz dzīvi no gaišās puses, respektīvi, problēmu vietā redzu risinājumus. Sliktā īpašība – mani ir grūti atteikt. Vienmēr esmu gatavs palīdzēt, taču, ja rindā ir daudz darbu un prioritātes un es piekrītu veltīt savu laiku vēl kaut kam, tad kādā brīdī laiks sāk pietrūkt.

Ko Jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Gribētu izglītot sabiedrību un padziļināt sabiedrības izpratni par apdrošināšanas nozari. Mūsu nozarē strādā ļoti daudz tiešām profesionālu un spēcīgu cilvēku, kas daudz paveic apdrošināšanas produktu un pakalpojumu pieejamībā un veidošanā, taču lielākoties tas paliek nepamanīts un nenovērtēts. Lai to mainītu, protams, būtu jāiegulda papildu pūles un enerģija, taču ilgtermiņā tas noteikti nestu augļus.

Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Darbs ir neatņemama jebkura cilvēka dzīves daļa. Un, jo apmierinātāks ir darba darītājs, jo lielāka atdeve un labāks rezultāts no viņa tiek saņemts. Jebkuras atdeves pamatā ir vēlēšanās darīt darbu. Mēs, Compensa, uzskatām, ka cilvēkam jābūt iekšējai motivācijai darīt darbu un vēlmei piederēt kolektīvam. Visas pārējās lietas - tehniskās prasmes un specifiskās zināšanas var piemācīties klāt.

Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Pirmais darbs bija jau studiju laikā, kad strādāju Valsts ieņēmumu dienestā, kur no uzņēmumu iesniegtajām deklarācijām ievadīju datus VID elektroniskajā sistēmā. Drīz pēc tam strādāju tirdzniecībā, taču sapratu, ka tur nav pietiekami daudz izaicinājumu. Tos kopā ar vērtīgu pieredzi un zināšanām atradu apdrošināšanas kompānijā If, kur strādāju pārdošanas komandā. If mani iesaistīja arī dažādās projektu grupās, par ko joprojām esmu ļoti pateicīgs, jo tieši tur sapratu, ka mani vairāk interesē ne tikai pati pārdošana, bet arī tas, kā top apdrošināšanas pakalpojums. Līdz ar to jau vēlāk ar prieku pieņēmu Ergo piedāvājumu strādāt tieši pie produktu izstrādes. Attiecīgi pievienojos Ergo komandai un biju atbildīgs par īpašumu un saistīto produktu apdrošināšanas attīstību. Šajā pozīcijā guvu daudz pieredzes un zināšanu, kas noderēja, kad pēc kāda laika mani uzrunāja Compensa. Pērnā gada vasarā mums bija izmaiņas vadības komandā, pēc kurām šā gada sākumā man piedāvāja vadīt Compensa Latvijas filiāli. Tas, protams, ir liels pagodinājums.

Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Mūsu zīmols tika radīts Austrijā pirms vairāk nekā 15 gadiem, un to izmanto arī ārpus Latvijas. Zīmola logo veidojošā zaļā zīme simbolizē lietussargu un attiecīgi - drošību un pasargāšanu. Arī mūsu nosaukums Compensa norāda, ka ar šo lietussargu mēs pasargājam un kompensējam, ja atgadījies kas nelāgs.

Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Nevaru piedot, ja cilvēki melo. Es vairāk atbalstu skarbu patiesību, nevis saldus melus. Tiesa gan, var kādreiz kaut ko noklusēt vai nepateikt, jo ne vienmēr tā skarbā patiesība ir vajadzīga, bet, ja cilvēks melo, tad tā ir apzināta rīcība, ko nevaru piedot.

Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Compensa uzņēmumu Latvijā izveidoja 4 cilvēku komanda, kurai tas bija patiesi liels izaicinājums - no nulles uzsākt un izveidot pilnībā jaunu apdrošināšanas uzņēmumu, kas 4 gadu laikā spējis sasniegt parakstīto prēmiju apgrozījumu nepilnu 10 miljonu eiro apmērā un izveidot vairāk nekā 50 cilvēku lielu komandu. Mūsu nozarē tādas lietas nenotiek bieži.

Vai Jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Palīdz 5-10 minūšu pauze, kuras laikā izeju ārā izvēdināt galvu vai aprunāties ar kādu kolēģi, respektīvi, atslēgties no sarežģītā jautājuma, lai pēc tam nāktu atpakaļ un ar svaigu skatu atrisinātu.

Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Spēks ir kopā būšanā – priecē, ka, neskatoties uz ikdienas steigu, mūsu gada noslēguma ballē visa Compensa komanda bija kopā pilnā sastāvā. Komandas gars ikdienā dod pozitīvu enerģiju un patīkami pārsteidz, it sevišķi nestandarta situācijā.

Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Tām būtu jākontrastē ar ierasto, un apkārt vajadzētu ļoti foršu kompāniju. Ja tu nomaini vietu un ar tevi ir pareizie cilvēki, tad viss pārējais, godīgi sakot, ir otršķirīgs. Es varu ēst ugunskurā ceptus kartupeļus vai arī varu ēst restorānā - viss garšos vienādi labi, ja atmosfēra būs forša. Galvenais neieslīgt rutīnā un būt kopā ar iedvesmojošiem cilvēkiem.



Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Pēdējā filma, ko noskatījos kinoteātrī, bija Melānijas hronika. Vienmēr cenšos noskatīties Latvijā radīto mākslu, un jāatzīst, ka filmas vēstījums par spēku, izturību un spītību, ko nav iespējams salauzt, lika aizdomāties par mūsu vēstures skaudrajām lapaspusēm un vēl vairāk novērtēt šīs dienas burvību.

Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Viennozīmīgi mana ģimene. Vienalga, cik saspringta būtu bijusi aizvadītā diena, ja mani mājās sagaida smaidīgi bērni un priecīga sieva, tās ir kā Duracell baterijas, kas uzlādē uzreiz, un tu esi gatavs darīt atkal, darīt vēl vairāk. Ģimenes pozitīvā enerģija un patiesā mīlestība tiešām motivē arī visam pārējam.

Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Esmu pārliecinājies – kas viegli nāk, tas viegli iet. Tajā pašā laikā, līdz ar to, ja es laimētu 10,000 EUR, es droši vien to ieguldītu savos bērnos un daļu ziedotu sociālajiem projektiem, nevis pārskaitot līdzekļus, bet aktīvi piedaloties un palīdzot.

Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Ticu teicienam – «kā savu dienu iesāksi, tā arī to pavadīsi». Tāpēc dienu cenšos uzsākt ar pozitīvu attieksmi. No rīta ieejot birojā, lai cik dusmīgs vai neizgulējies nebūtu, visiem kolēģiem, ko satieku, uzsmaidu un novēlu veiksmīgu dienu. Ja līst lietus, tad novēlu, lai uzspīd saule. Pēc tam seko rīta kafija kopā ar kolēģiem, kuras laikā pārmijam dažus vārdus par to, kā veicies vakar, ko darīsim šodien.

Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Manam ledusskapim naktī ir ap 50 skatījumu.



Jūsu novēlējums Db.lv lasītājiem.

Katrā lietā var saskatīt gan tās ēnas puses, gan gaišās puses. Es mudinātu vairāk koncentrēties tomēr uz tām gaišajām pusēm, un, ja mēs iekšēji domājam pozitīvi, tad tas pozitīvisms atspoguļojas arī uz āru, un, galu galā, vēl atnāk atpakaļ pie mums.

Kultūras pasākums, ko iesakāt?

Šogad esmu apņēmies doties un arī citiem ieteiktu apmeklēt pasākumu Ezera skaņas. Mūzika veido pasākuma kultūras daļu, bet lielākā pievienotā vērtība, manuprāt, ir tieši formāts – būt ārā, citā vidē. Tad arī mūzika skan pavisam citādāk.

