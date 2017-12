Shortcut priecēs ar svētku programmu

Laika prognoze solot, ka Ziemassvētku vakarā un garajās brīvdienās no gaisa drīzāk kritīs aukstas lietus lāses, nevis baltas sniega pārslas

Svinēšana daudzās mājās norisināsies galvenokārt virtuvē un viesistabā. Līdz ar to svētku atmosfēras radīšanā sava atbildības artava būs jāuzņemas televīzijai, pat ja mājās nav televizora.

Lietotnē Shortcut, kas jau pusotru gadu dažādās platformās ļauj piekļūt Lattelecom interaktīvās televīzijas saturam, svētkos sarūpēta bagātīga izklaides programma. Paralēli TV kanāliem ar svētku saturu pieejami vairāki desmiti animācijas un aktierfilmu ar Ziemassvētku un Jaunā gada tematiku. To vidū ir gan par gada nogales klasiku kļuvušie Viens pats mājās un Likteņa ironija jeb Vieglu garu, gan jaunāko laiku darbi Eglītes un Trakā Ziemassvētku ballīte birojā.

Pati lietotne kopš izveidošanas 2016. gada jūlijā piedzīvojusi ievērojamas izmaiņas. Tagad tā pieejama gandrīz visās platformās – Samsung Tizen, LG webOS3, Apple TV un citās. Atbilstoši laikmeta tendencēm, to var vienlaikus lietot vairākās ierīcēs, pieslēdzoties no viena konta. Turklāt katrs ģimenes loceklis var izveidot savu profilu. Līdz ar to lietotne var piedāvāt katram skatītājam interesējošu saturu, ņemot vērā līdzšinējās vēlmes. Proti, tēti neapgrūtinās multiplikācijas filmu birums, bet bērnus nebiedēs grāvējfilmas, ko tiem nav ieteicams skatīties.

Izveidotas jaunas satura pārvaldīšanas iespējas. Ieinteresējošu filmu var iezīmēt un noskatīties, kad ir vairāk laika. Savukārt jau nākamgad varēsim ierakstīt un lejupielādēt filmu vai seriālu datorā vai planšetē, lai noskatītos, atrodoties, piemēram, lidmašīnā vai kādā vietā, kur nav interneta pieslēguma.

Seriālu klāstu papildinājuši pasaulē labākie seriāli, tie pieejami uzreiz pēc pirmizrādes un tiek atskaņoti bez reklāmas pauzēm. Turklāt filmas var skatīties kā oriģinālvalodā, tā ar latviešu tulkojumu. Šogad aptuveni 15 kanāli ieguvuši labāku attēla kvalitāti, pārejot uz HD izšķirtspējas versiju.

Nākamgad lietotni papildinās personalizētāki ieteikumi, ziņas un informācija par jaunāko katra lietotāja skatīto saturu. Piemēram, novitātes par iecienītākajiem seriāliem. Būtiski, ka jau nākamā gada pirmajā pusē stājas spēkā Eiropas Savienības regulējums, kas paredz, ka pakalpojumu, kas iegādāts mītnes zemē, drīkst lietot visā ES teritorijā. Tas nozīmē, ka Shortcut saturam varēs piekļūt jebkurā ES dalībvalstī.



Sadarbībā ar Lattelecom