Vai ceļojumi kļūs dārgāki?

Šoziem ceļojumu cenas būtiski nemainīsies, sola abi lielākie tūroperatori – Novatours un Tez Tour.

Tez Tour produktu menedžere Marina Ulanova zina stāstīt, ka daudzas viesnīcas ir pacēlušas cenas par 5–7%. «Lielākoties tās pieaugušas numuriem Kanāriju salu viesnīcās. Tas visupirms ir saistīts ar izmitināšanas platību deficītu – tūristu plūsmu apjoms no Eiropas valstīm pieaug gan ar čarterreisiem, gan regulārajiem lidojumiem, kurus veic zemo izmaksu aviokompānijas. Rezultātā viesnīcas jau vairākus gadus ir maksimāli noslogotas visa gada garumā, bet jaunu viesnīcu atklāšanas iespējas vairumā Kanāriju salu kūrortu ir gandrīz izsmeltas – vai nu to nepieļauj noteiktais apbūves blīvums kūrortzonā vai noteiktais liegums apbūvei pludmales zonās, kā piemēram, Fuerteventuras salā, vai arī zemes gabalu un celtniecības darbu augstās izmaksas. Vienīgais loģiskais solis no viesnīcu puses – celt cenu,» skaidro M. Ulanova. Šo cenu pieaugumu izdodas neitralizēt, pateicoties agrās rezervēšanas atlaidēm, kā rezultātā tās gandrīz nemainās.

Arī Vanilla Travel direktore Inga Kavaca prognozē, ka pieaugs ceļojumu cenas uz Tenerifi. Tās būs par 20–25% augstākas nekā iepriekšējās sezonās.

