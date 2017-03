Auto apskats: BMW, kam patīk baudīt dzīvi

BMW 5. sērijas sedans ar rūpnīcas kodu G30 ir vitaminizēts un ļoti vitāls auto. Šim auto patīk braukt, nevis pārvietoties, un darīt to pēc iespējas vairāk un biežāk

Kā jau ierasts premium automobiļu segmentā iedibinātajās tradīcijās, tā modeļa sekotājam, kurš reiz ir bijis labs un pircēju novērtēts, vizuālās izmaiņas bieži vien ir ļoti pieticīgas un līdz pēdējam sīkumam pārdomātas. Tajā pašā laikā, ilgāk un cītīgāk pētot G30 no ārpuses un vēl jo vairāk – no iekšpuses, nāksies konstatēt, ka izmaiņu ir vairāk, nekā varētu iedomāties.

Šo rindu autoram bija iespēja aptaustīt un izvērtēt iesācēja komplektu 520 d xDrive , kā arī, iespējams, īsto džentlmeņa komplektu – 530 d xDrive. Abos gadījumos spēka pārvada postenī stājās astoņpakāpju automāts.

Pēc būtības tie ir divi dažādi automobiļi. Ar 520 d xDrive 190 ZS jaudīgo četrcilindru dīzeli līdz 90 km/h lielam ātrumam kreisēšanas režīmā viss ir baudāmi un saprotami, taču, pārkāpjot 100 km/h atzīmi, motors vairāk trokšņos, nekā trauksies uz priekšu. Līdz ar to diezgan netipiski BMW zīmolam katrs apdzīšanas manevrs būs rūpīgi jāizvērtē, lai tā vidū nav jāpieņem lēmums atkāpties aizsardzības pozīcijā. Jaudas jau pietiek, taču tās ir tik, cik nepieciešams, un paātrinājums, īpaši no vidējiem motora apgriezieniem uz augšu, kļūst pārlieku miegains. Varētu samierināties, jo, iekļaujoties pašmāju maksimāli atļautā ātruma robežās, ar to tak’ ir pietiekami. Tomēr apgalvojums, ka jaudas nekad nav par daudz, BMW piestāv labāk.

