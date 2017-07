Balta un Autonams izveidojuši virtuālu auto zādzību riska kalkulatoru

Kalkulators izveidots, lai brīdinātu un pievērstu automašīnu īpašnieku uzmanību aktuālajām tendencēm. Tas izstrādāts, balstoties uz aktuālajiem automašīnu zādzību un apzagšanas datiem.

Šis virtuālais rīks būs pieejams automašīnu īpašniekiem apdrošinātāja Balta un uzņēmuma Autonams mājaslapās. Kalkulatorā pieejamā informācija tiks atjaunota vismaz reizi vienā ceturksnī.

Kā norādīja Autonama valdes loceklis Edvīns Panders, pēdējā gada laikā nav būtiski mainījies kopējais auto zādzību skaits, taču mainījušās ir zādzību tendences. Proti, zagtāko spēkratu sarakstam pievienojušies tādu zīmolu modeļi, kas vēl pirms dažiem gadiem to īpašniekiem šķituši gana droši - Nissan, Kia, Hyundai, Subaru, Volvo un citi.

Baltas Transporta un risku pārvaldes parakstīšanas vadītājs Kristaps Liecinieks atzīmēja, ka šī gada pirmajā pusē transportlīdzekļu, kas jaunāki par 2012.gadu, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, zādzību skaits pieaudzis divas reizes.

Turklāt kompāniju Balta un Autonams dati liecina, ka no visām jaunākās paaudzes automašīnu zādzībām 88% automašīnu bija aprīkotas ar bezatslēgu iedarbināšanas sistēmu Keyless Go.

«Lai gan bezatslēgu iedarbināšanas sistēma Keyless Go ir mūsdienīgs tehnoloģijas jaunievedums, kas ir ļoti ērts lietotājam, tomēr ir redzams, ka šobrīd autozagļi izmanto šīs sistēmas «vājumu". Izmantojot modernākos tehnoloģiju risinājumus, vairs nav nepieciešams fiziski uzlauzt automašīnu, lai to nozagtu. Lai netraucēti iekļūtu automašīnā un to iedarbinātu, autozagļiem pietiek ar attālināti notvertu un pārraidītu atslēgas signālu, kas ir iespējams pat caur ēkas sienu un aizvērtām durvīm. Automašīnas zādzībai, kas aprīkota tikai ar šo sistēmu, nepieciešama vien nepilna minūte,» klāstīja Panders.

Vienlaikus Balta un Autonams eksperti aicināja auto īpašniekus pilnībā nepaļauties uz virtuālā kalkulatora rezultātiem par zemo auto zādzības risku, jo par sava spēkrata drošību jāparūpējas katram.

«Ikvienam autovadītājam ir jārūpējas par sava spēkrata drošību neatkarīgi no tā, cik pieprasīts tas ir zagļu vidū. Piemēram, nevienu spēkratu nav ieteicams novietot nomaļās vietās, neapsargātās teritorijās un daudzdzīvokļu māju pagalmos, labāk izvēlēties apsargātas autostāvvietas - tā ir daudz drošāk. Lai arī rūpnīcā uzstādītās pretaizdzīšanas sistēmas ir šķietami drošas, tās ir standartizētas, un auto zagļi to izmanto. Līdz ar to rekomendējams automašīnai uzstādīt papildu pretaizdzīšanas sistēmu,» skaidroja Panders.

Saskaņā ar Valsts policijas (VP) datiem šī gada pirmajos sešos mēnešos reģistrētas 419 automašīnu zādzības, no kurām 157 gadījumos auto ir atrasti, teica Liecinieks.

«Lai gan kopējais zādzību skaits ir teju tāds pats kā pērn attiecīgajā periodā, VP dati liecina, ka ievērojami palielinājies jauno automašīnu zādzību skaits - divas reizes. Ja pērn pirmajā pusgadā tika reģistrēti 54 gadījumi, kad nozagti auto, kas nav vecāki par sešiem gadiem, tad šogad garnadžu rokās nokļuvuši jau 110 jaunākās paaudzes spēkrati. Policijā uzsver, ka pēdējā laikā vērojams tieši jauno automašīnu zādzību skaita pieaugums, bet zog arī citas dažāda vecuma automašīnas. Jebkuram īpašniekam ir jādomā par sava spēkrata drošību,» atzina Liecinieks.

Viņš arī atklāja, ka jauno automašīnu zādzību skaita kāpums ir galvenais iemesls arī strauji pieaugušajām apdrošināšanas atlīdzībām. Proti, ja pērn pirmajā pusgadā atlīdzībās par nozagtajiem transportlīdzekļiem apdrošinātājs "Balta" atlīdzībās izmaksāja 465 000 eiro, šogad šis apjoms ir palielinājies par 2,7 reizēm, sasniedzot 1,27 miljonus eiro.

Kā ziņots, Autonama apgrozījums 2015.gadā saruka par 2,6%, bet peļņa pieauga par 16,7%, liecina Firmas.lv informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā samazinājās līdz 2 287 436 eiro pretstatā 2 348 095 eiro 2014.gadā. Savukārt Autonams peļņa 2015.gadā bija 47 487 eiro, kamēr 2014.gadā uzņēmums nopelnīja 40 680 eiro.

SIA Autonams dibināta 1997.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 31 950 eiro. Autonama īpašnieki ir Harijs Briedis - 50%, Iveta Briede - 46,67% un Panders – 3,33%.

Balta ietilpst PZU grupā. PZU grupas neto peļņa šā gada pirmajā ceturksnī sasniedza 238,26 miljonus eiro, kas ir par 80% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Kā ziņots, 2016.gadā Balta strādāja ar 4,025 miljonu eiro peļņu. Bruto prēmijās Balta 2016.gadā kopumā parakstīja 75,601 miljonu eiro, savukārt bruto apdrošināšanas atlīdzībās "Balta" pērn izmaksāja 44,55 miljonus eiro.