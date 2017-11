DB testē modīgo Volkswagen T-Roc

Jaunā Volkswagen T-Roc testa braucieni norisinājās Lisabonā, starp citu, pārdesmit kilometru attālumā no Palmelas rūpnīcas, kur arī tiek ražots jaunais krosovers. Pirmajās ugunskristībās tika piedāvāta tikai T-Roc smagā artilērija, proti, kombinācija ar 150 ZS jaudīgu divu litru dīzeli vai tāda paša tilpuma TSI benzīnmotoru ar 190 ZS lielu jaudu un 320 ņūtonmetru lielu griezi. Abos gadījumos T-Roc izmanto septiņpakāpju DSG transmisiju un 4 Motion pilnpiedziņu. Īsajā zibenstestā izbraucām ar abiem. Diezgan paredzami, ka benzīnversija lepnākajā Sport izpildījumā ar progresīvo stūres iekārtu bija jautrāks un rotaļīgāks braucamais. Dīzeļversijas T-Roc degungalam var just liekos kilogramus. Tajā pašā laikā abi auto lieliski sevi pierāda pilsētas burzmā. Lieliska manevrētspēja šaurā telpā ir T-Roc priekšrocība salīdzinājumā kaut vai ar to pašu VW Tiguan. Līdz ar to lielpilsēta T-Roc būs perfekti piemērota vide. Tas gan nenozīmē, ka ārpus pilsētas T-Roc zaudēs savu spozmi. Gluži pretēji, energoietilpīga balstiekārta un 2590 mm garā riteņu bāze labi tiks galā ar dažādiem ceļa negludumiem. Starp citu, testa laikā atradām pat mazu izdangātu lauku ceļu, kas vairāk atgādināja piebraucamo ceļu grants karjeram, nevis koplietošanas vajadzībām. Arī šeit T-Roc pat ar zemprofila riepām nesabijās, bet drosmīgi tika galā ar pārbaudījumu. Jebkurā gadījumā lielākais smagums tirdzniecībā Latvijā gulsies uz priekšpiedziņas T-Roc, jo «priekšpiedziņa, benzīns un automāts» ir zelta recepte krosoveru pircējiem. Līdz ar to T-Roc ar jauno 1,5 litru 150 ZS jaudīgo benzīnmotoru noteikti būs populārākā tehnika. Arī tā cena būs mazāk draudīga, proti, standarta T-Roc ar šādu kombināciju varēs nopirkt par 22 295 eiro, bet, pasūtot T-Roc Style aprīkojumā, auto maksās 24 766 eiro. Nav jau arī tā, ka šie skaitļi ir superdraudzīgi pircēju makiem. Taču vēl draudīgāki izdevumi sagaida, ja T-Roc pasūtīs lepnajā Sport versijā. Tādā gadījumā par šādu pašu tehnikas un komforta aprīkojuma kombināciju nāksies piemaksāt vēl gandrīz trīs tūkstošus eiro jeb kopā 27 506 eiro.



