Korejiešu kompaktklases modelis Hyundai i 30 ir kļuvis glītāks gan no iekšpuses, gan no ārpuses; tam ir daudz elektronisko palīgu, taču pats galvenais – tas ir būtiski uzlabojis šasijas un stūres pievada darbu

Pēc slavenā Pītera Šreiera (Peter Schreyer) nonākšanas Hyundai kompānijā ar interjera un eksterjera dizainu korejiešu markai pēdējos gados viss ir kārtībā. Katrs nākamais Hyundai produkts ir jauns veiksmes stāsts.

Bagātajās Rietumeiropas valstīs Hyundai i 30 tiks uzņemts ar ovācijām, jo tur atšķirībā no Latvijas modernie pasīvās un aktīvās drošības asistenti spēj samazināt apdrošināšanas prēmijas apjomu. Pie mums vairumā gadījumu automašīnas cena ir vienīgais kungs un ķēniņš, kas nosaka produkta popularitāti. Skaidrs, ka jaunā i 30 cena ir augstāka nekā vecajam modelim un tā vēl vairāk palielināsies, ja pircējs centīsies automobili nopakot ar visu to, ko piedāvā i 30 papildaprīkojuma saraksts. Skaitlis 14990 eiro, kas ir jaunā Hyundai i 30 bāzes modeļa cena, ir gaužām greizs un neinformatīvs. Objektīvi – perspektīvākais 140 ZS jaudīgais 1,4 litru benzīnmotors, ko var sapārot ar sešpakāpju manuālo vai septiņpakāpju robotizēto mehāniku maksās, sākot no 19990 eiro, bet dārgākajos izpildījumos tā cena jau klauvēs pie 30 tūkst. eiro robežas. Līdz ar to, paturot prātā cenas faktoru, lai cik suģestējošs un vilinošs neizklausītos jaunais i 30, Latvijas apstākļos mazākā brāļā i 20 piedāvājums šķiet saistošāks. Tas nav tikai cenas jautājums, kas i 20 gadījumā ir pircēju makiem draudzīgāks. Pēc salona izmēriem i 20 neko daudz nezaudēs i 30, turklāt konstruktīvi i 20 ir modernāks produkts.

