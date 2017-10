KIA Stinger cenas Latvijā no Vācijas atšķirsies par 6 līdz 8 tūkstošiem eiro

Jau pats nosaukums ir intriģējošs un liek noprast, ka šim KIA aiz ādas ir kaut kas vairāk nekā ikdienišķajiem KIA modeļiem. Tā tas arī ir. Sāksim ar to, ka Baltijā KIA Stinger tiks pasniegti tikai lepnākajos GT Line un GT izpildījumos, tikai komplektā ar AWD pilnpiedziņu un tikai ar «dusmīgākajiem» motoriem. Stinger tehniskajā arsenālā ir arī klasiskās piedziņas modifikācijas, bet tās Latvijā nebūs prioritāte, taču autoentiuzistiem, kas ļoti vēlēsies tieši šādu Stinger, pašmāju KIA tirgotāji neatteikšot.

Vizuāli viens no pievilcīgākajiem un atraktīvākajiem Gran Tourismo modeļiem par saprātīgu cenu. Ērts un funkcionāls vadības panelis ar lielām un parocīgām pogām – tāds, lai pat tuklākie pirksti trāpītu precīzi mērķī. Starp citu, pogu izkārtojums uz viduskonsoles centrālās daļas attālināti atgādina BMW un Audi modeļu salonos redzēto noformējumu, bet trīs centrālās ventilācijas lūkas signalizē par Mercedes dizaina stilu un arī izpildījumu. Sportiska multifunkcionāla stūre, ērti krēsli īpaši GT versijai. Salonā viss ir pa rokai, nekas nekaitina. No Stinger modifikāciju piedāvājuma, sākot jau no šī gada novembra pie mums tiks tirgots 2,2 CRD 200 ZS jaudīgs dīzelis. Pasniegts GT Line aprīkojumā, tā cena Latvijā būs 45 900 eiro. Savukārt GT modifikācija ar Brembo bremzēm, sportiskākiem un arī ērtākiem krēsliem un vēl daudziem citiem labumiem maksās 49900 eiro. GT modeļa saldākā sastāvdaļa būs 370 ZS jaudīgs V6 benzīnmotors, toties gan dīzeļmotora, gan benzīnmotora zirgsspēku ganāmpulka savaldīšanai darbs tiks uzticēts astoņpakāpju automātam. Būtiski ir piebilst, ka šīs Stinger cenas būs aptuveni par 6 līdz 8 tūkst. eiro zemākas, nekā par Stinger tiek prasīts, piemēram, Vācijā.

Visu rakstu Mērķē uz augstākiem «plauktiem» lasiet 13. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.



