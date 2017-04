Toyota Prius Plug in jeb spraudņa tipa jaunākais hibrīdmodelis panācis lielāku sniedzamību, ātrāku uzlādi un patīkamākas gaitas īpašības

Jāsāk ar to, ka Toyota ir veiksmīgi «saindējusi» arī Vecā kontinenta pircējus, un viss, kas attiecas uz hibrīdtehnoloģijām, ar katru dienu uzstājīgāk kļūst populārāks, samazinot dīzeļautomašīnu potenciālu. Hibrīdmodeļu popularizāciju nenoliedzami veicina arī Eiropas drastiskās atgāzu normas, tāpēc pilnīgi droši var apgalvot, ka arī Prius Plug in hybrid atradīs savu pircēju gan privātajā, gan komercsektorā. Toyota Prius plug in fani būs arī Latvijā, taču to skaits būs nesalīdzināmi mazāks nekā, piemēram, Nīderlandē vai citviet Eiropā, kur dažāda veida hibrīdi ir modes prece. Lielākais šķērslis, lai hibrīdmodeļu auditorija pie mums būtu lielāka ne tikai Toyota, bet arī citu ražotāju produktiem, ir šo auto cena.

Tā ir pietiekoši augsta, lai atsistu vēlmi pat tādiem auto lietotājiem, kas psiholoģiski jau ir nobrieduši iekāpt zaļākos un videi draudzīgākos spēkratos. Turklāt ir jāatceras, ka klasiskais Toyota Prius hibrīds atkarībā no aprīkojuma būs pat līdz 8000 tūkst. eiro lētāks pirkums, nekā jaunākais Prius plug in hybrid. Salīdzinājumam var minēt, ka Toyota Prius bāzes izpildījumā šobrīd maksā 26 110 eiro, bet jaunā Prius plug in hibrīds lētākajā Active izpildījumā maksās 34 250 eiro.

