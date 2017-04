Viedoklis: Nav absolūti labāko vasaras riepu

Tūlīt sāksies vasaras riepu sezona, rindas uz riepu maiņu un kļūs aktuāls mūžīgais jautājums - kuras riepas ir labākās? Atbilde ir vienkārša - nav absolūti labāko vasaras riepu. Ja kāds Jums mēģina iestāstīt pretējo, ka konkrēti šīs vasaras riepas ir pašas labākās, droši variet neņemt šo viedokli vērā, jo tāds viedoklis nav objektīvs. Par to liecina kaut vai tāds fakts, ka šogad vasaras riepu testos nav izteikti viena līdera.

Uz goda pjedestāla ir pabijuši gan Continental ContiPremiumContact 6, gan Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, gan Goodyear Efficientgrip Performance, gan Pirelli Cinturato P1 Verde, gan Michelin Pilot Sport 4, gan Dunlop Sport Maxx RT2, gan Bridgestone T001, gan Hankook Ventus Prime 3, gan Cooper Zeon 4XS Sport, gan Firestone Destination HP un vēl daudzi citi. Var teikt, ka gandrīz katrā riepu testā ir savs uzvarētājs. Viena uzvarētāja nav, bet droši varu apgalvot, ka visas iepriekš pieminētās vasaras riepas ir ļoti labas un izvēloties tās, vilšanās netiks piedzīvota.

Otrā un trešā «sastāva» riepu ražotāji

Pirmie seši no manis pieminētajiem zīmoliem ir no premium plaukta ar attiecīgu cenu. Hankook, Cooper, Firestone ir vidējā segmenta riepas un cena jau ir pieejamāka. Lētāki par vidus segmentu ir premium riepu ražotāju otrie un trešie zīmoli. Meklējot labas vasaras riepas par saprātīgu cenu, ieteiktu apstāties pie šī segmenta. Iegādājoties šīs riepas, jūs variet būt droši, ka šīs riepas ir izstrādātas un izgatavotas lielo Eiropas riepu ražotāju zīmolu uzraudzībā. Tā ir sava veida garantija, jo neviens no šiem riepu ražotājiem nav ar mieru bojāt savu reputāciju, piedāvājot sliktas riepas. Lūk, šo ražotāju budžeta zīmoli - Bridgestone (Dayton, Seiberling, Saetta), Continental (Barum, Matador), Goodyear (Debica, Kelly), Michelin (Kormoran, Tigar, Riken), Hankook (Kingstar, Laufen), Cooper (Starfire).

Zemākā cenu kategorijā seko Ķīnā ražotās riepas. Šajā kategorijā noteicošais kritērijs ir cena. Ir ļoti grūti pateikt, kuras ķīniešu riepas ir labākas un kuras sliktākas. Vienam ķīniešu riepu ražotājam tā paša modeļa riepas vienā izmērā var uzrādīt daudz maz pieņemamu sniegumu, bet tajā pašā laikā citā izmērā sniegums var būt katastrofāls. Šobrīd Latvijā valda mīts, ka labākās no ķīniešu riepām ir Sailun un Altenzo. Diemžēl, tas ir tikai labs mārketings. Šie zīmoli, tāpat kā daudzi citi, kurus mēs pat dzirdējuši neesam, tiek ražoti tādās rūpnīcās kā JinYu un Zhejiang Shuguang. Ar šo neapgalvoju, ka šīs riepas ir sliktas, bet gan to, ka tās ir līdzvērtīgas visām pārējām ķīniešu riepām.

Uzmanīgi izpētīt efektivitātes rādītājus

Izvēloties vasaras riepas, noteikti ieteiktu pievērst uzmanību riepu efektivitātes rādītājiem. Šie rādītāji tiek attēloti uz riepai piestiprinātas uzlīmes. Līdzīgi kā ledusskapim tiek attēlota elektrības patēriņa klase, tā riepām bremzēšana uz slapja seguma, degvielas ekonomijas klase un riepas ārējais troksnis. Izvēloties riepas, piemēram, ar B degvielas ekonomijas klasi, salīdzinot ar F klasi, ekonomija degvielas patēriņā ir apmēram 230 EUR riepas ekspluatācijas laikā. Nav maz, tomēr akli ticēt šiem burtiem nevajag. 100% objektīvi tie nav ķīniešu riepām, jo nav vienas konkrētas organizācijas, kas veic neatkarīgu riepu testēšanu.

Runājot par riepu radītajiem trokšņiem ir jāizšķir divi trokšņi. Pirmais ir troksnis, ko mēra automašīnas ārpusē, šo lielumu var redzēt uz riepas efektivitātes rādītāju uzlīmes. Otrs ir troksnis, kas nonāk automašīnas salonā. Šogad riepu ražotāji pastiprināti pievērsuši uzmanību šim troksnim. Pareizāk sakot tam, kā samazināt šo troksni salonā. Goodyear šo tehnoloģiju sauc par SoundComfort Technology, Dunlop par NoiseShield Technology, Michelin par Acoustic Tehnology. Ideja visiem līdzīga - putu poliestera sloksne riepas iekšpusē. Šāda tehnoloģija spēj samazināt riepu radīto troksni automašīnas salonā apmēram uz pusi. Šī tehnoloģija nav lēta, pie viena riepu komplekta cenas jāpieskaita klāt apmēram 100 eur.

Cik vecas drīkst būt vasaras riepas?

Vācijas autoklubs ADAC riepu vecumu ir definējis šādi: līdz 3 gadus vecas riepas - «rūpnieciki svaigas» (Factory fresh), līdz 5 gadus vecas - jaunas (New). Tātad par riepu vecumu līdz 5 gadiem uztraukties nevajadzētu. Līdzīgās domās par riepu vecumu ir arī riepu ražotāji. Bridgestone rekomendē: «... drošības nolūkos nomainīt pret jaunām visas riepas, kas NOKALPOJUŠAS vairāk nekā 10 gadus». No šī teksta varam secināt, ja plānots riepas izmantot 3 gadus, tad pirkšanas brīdī riepas drīkst būt 7 gadus vecas. Riepu ražotājs Michelin garantē, ka viņu produkts ir derīgs 10 gadus no ražošanas datuma. Michelin ir veicis arī interesantus pētījumus, kuros secināja, ka riepas, kuras tiek ekspluatētas uz automašīnas trīs nedēļas, kvalitātes ziņā ir līdzvērtīgas riepām, kuras vienu gadu glabājas noliktavā. Respektīvi, ja kāds apgalvo, ka 5 gadus jaunas riepas ir «nenormāli vecas», tad, visticamāk, šis cilvēks riepas maina ik pēc 4 mēnešiem, lai nevajadzētu pārvietoties ar «nenormāli vecām» riepām :).

Izvēlēties uzticamu pārdevēju

Vasaras riepas ieteiktu meklēt un iegādāties specializētās riepu tirdzniecības vietās. Tajās jūs saņemsiet kompetentu speciālistu konsultācijas. Tur jums palīdzēs atrast tieši jums vispiemērotākās vasaras riepas. Jā, tas būs nedaudz dārgāk, nekā nopirkt internetā, bet, pērkot veikalā, ir dažas būtiskas priekšrocības - riepas nav jāpārvieto līdz jūsu izraudzītajai montāžas vietai. Ja riepas iegādājaties vienā vietā, bet montēsiet tās citā vietā, pastāv iespēja, ka garantijas noteikumi var nedarboties, jo riepu pārdevējs nevar garantēt kvalitāti produktam, kas iespējams ir nekvalitatīvi uzstādīts vai bojāts transportēšanas laikā. Ja riepu pārdevējs būs riepu centrs, riepu garantijas izskatīšanas gadījumi notiks ātrāk, jo riepu tirdzniecības centros pārsvarā ir riepu diagnostikas aparatūra, lai ātri noteiktu iespējamo riepas defektu. Internetveikals to tik operatīvi nespēs veikt, jo, visticamāk, šādas aparatūras nav. Riepu tirdzniecības centros pārsvarā tiek piedāvātas riepu ražotāju papildus garantijas jeb riepu apdrošināšanas. Noteikumi ražotājiem niansēs atšķiras, bet galvenā doma visiem ir viena - ja riepa ir neglābjami bojāta, tad tā tiek samainīta pret jaunu. Šobrīd šādas vasaras riepu papildu garantijas piedāvā Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Nokian, Cooper, Nexen, Starmaxx, Vredestein, Kumho un vēl citiem zīmoliem. Ja nu tomēr esat izvēlējušies riepas iegādāties internetā, tad dariet to uzmanīgi. Izlasiet atsauksmes, pakonsultējieties ar draugiem un ievāciet visu iespējamo informāciju par konkrēto internetveikalu. Tas drošibai, jo katru gadu ir kāds internetveikals, kas ir saņēmis naudu, bet riepas klientiem nesteidzas piegādāt un naudu atpakaļ neatgriež.

Riepu cenas aug!

Vēl viena tendence, kas noteikti jāpiemin, ir riepu cenu kāpums. Pēdējos gados riepu cenas visu laiku ir samazinājušās. Pēc daudziem gadiem, šis ir pirmais gads, kad cenas kāpj. Kāpj iespaidīgi, īpaši Ķīnas izstrādājumiem. Daži ķīniešu ražotāji cenas šajos dažos mēnešos ir paaugstinājuši pat par 40%. Ķīnas riepu cenu kāpumu sekmē arī jūras konteineru pārvadājumu cenu kāpums. Cena šim pakalpojumam gada laikā ir palielinājusies gandrīz trīs reizes. Eiropas riepu ražotāji ar tik lieliem cenu kāpumiem neizceļas, bet pilnīgi visi cenas ir paaugstinājuši no 3 līdz 8 procentiem. Riepu ražotāji argumentē šo cenu kāpumu ar visu pamatizejvielu, dabīgā kaučuka, naftas un dzelzs, cenu kāpumu.