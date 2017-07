73% iedzīvotāju labprāt strādātu attālināti

Aptaujā «Vai Jūs vēlētos strādāt attālināti?» 64% respondentu atbildējuši apstiprinoši, 9% aptaujāto norādījuši, ka labprāt to gribētu, taču neļauj darba specifika, bet 5% aptaujas dalībnieku atklājuši, ka viņu darba vietā šāda iespēja jau pastāv. 22% aptaujāto norādījuši, ka nevēlētos strādāt attālināti.

«Novērojams, ka arvien vairāk uzņēmumu saviem darbiniekiem piedāvā iespēju strādāt attālināti. To neapšaubāmi veicina arī interneta un citu tehnoloģiju attīstība,» aptaujas datus komentē CV Market personāla atlases vadītājs Kristaps Kolosovs. «Protams, ne vienmēr strādāšana no mājām ir iespējama darba specifikas dēļ. Virkne pētījumu pierāda, ka, strādājot attālināti, ir ērtāk sabalansēt darba un privāto dzīvi, tomēr jāatceras, ka šāds darbs var nebūt piemērots visiem.» Kolosovs skaidro, ka, pirms izvēlēties strādāt attālināti, šāda iespēja jāapskata no vairākām pusēm - vai konkrētais cilvēks spēs uzturēt veselīgu balansu starp darbu un atpūtu, vai jutīsies pietiekami komfortabli strādājot vienatnē, un kāda veidosies darba kvalitāte. Pēdējais aspekts ir īpaši svarīgs, jo nereti novērots, ka, strādājot izolēti no kolēģiem, darba kvalitāte ar laiku mēdz kristies.

Aptaujas dati arī parāda, ka tie, kuri vēlas savu darbu veikt attālināti, lielākoties ir cilvēki vecumā līdz 35 gadiem. Atbildi, ka labprāt vēlētos šādu režīmu, taču to neļauj darba specifika, biežāk snieguši vīrieši. Savukārt sievietes pārliecinošā vairākumā pār stipro dzimumu norādījušas, ka nemaz nevēlētos strādāt attālināti.

Tāpat aptaujā redzams, ka tie cilvēki, kuru darba specifika neļauj strādāt attālināti, visbiežāk pārstāv pārdošanas, celtniecības jomas, apkalpojošo sfēru, veselības un skaistumkopšanas nozari, kā arī administrāciju un asistēšanu. Tikmēr tie, kuriem darbs šādu iespēju jau piedāvā, visbiežāk strādā mārketinga, reklāmas, sabiedrisko attiecību jomās, kā arī finanšu, apdrošināšanas un pārdošanas nozarē.

Tikmēr blogs Thepennyhoarder.com ir apkopojis virzienus, kuros vajadzētu meklēt nodarbošanos, ja pilna laika darbs no mājām ir tas, ko vēlies. Viena no plašākajām iespējām ir uzņēmumi, kas piedāvā saviem klientiem telefona vai tiešsaistes konsultācijas, kuras bieži vien var veikt no mājām. Visbiežāk tas ir saistīts ar palīdzību klientam veikt pasūtījumus vai citiem tehniskiem padomiem. Kā izpētījuši raksta autori, lai gan šāds darbs vairumā gadījumu neparedz lielu atalgojumu, ir starptautiskas kompānijas, kuras piedāvā dažādas bezmaksas apmācības, veselības apdrošināšanu un citus bonusus. Šāda veida darbinieki visbiežāk nepieciešami kabeļtelevīzijas, mobilo sakaru un citu tehnoloģiju nozarēs, kā arī finanšu pakalpojumu jomā, ceļojumu un viesmīlības nozarē un mazumtirdzniecībā. Apkopojot mājās strādājošo pieredzi, blogs norāda, ka plusi šādam darbam ir fakts, ka strādāt netraucē biroja fona trokšņi un iespējams labāk koncentrēties, tajā pašā laikā – ne visiem cilvēkiem patīk darboties vienatnē. Statistika rāda, ka no mājām strādājošie arī retāk saņem paaugstinājumus.



CV Market aptaujā «Vai Jūs vēlētos strādāt attālināti?» kopumā piedalījās 927 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem.