Daugavpilī veido radošo un IT profesionāļu komūnu

Daugavpilī notiek aktīvs darbs pie pirmās koprades (co-working) telpas izveides, kuru plānots atvērt vasaras pirmajā pusē

«Mūsu projektam, pirmkārt, ir sociālais mērķis – radīt Daugavpilī efektīvo sociālo un ekonomisko vidi radošo un IT kopprojektu attīstībai. Izmantojot koprades telpas The Mill labu praksi un zīmolu, kas Rīgā darbojas jau trīs gadus, mēs vēlamies izveidot radošo un IT profesionāļu komūnu, kas tic, ka Daugavpils ir laba vieta dzīvei un darbam, un te veiksmīgi var darboties jaunuzņēmumi,» stāsta viena no Daugavpils koprades telpas projekta iniciatorēm, dizaina aģentūras Norrskog līdzdibinātāja Jevgeņija Žiģisova. Viņa kopā ar Anatoliju Vjalihu, dizaina aģentūras Norrskog īpašnieku šī gada sākumā veica aptauju par koprades telpas nepieciešamību pilsētā, kura parādīja, ka pieprasījums pēc alternatīvas darba vides ir.

27.aprīlī notika The Mill Daugavpils projekta pirmā prezentācija un patlaban tiek pieņemti pieteikumi darba vietu rezervēšanai. «Mums ir noteikts minimālais nepieciešamo rezidentu skaits 12, un tajā brīdi, kad pieteikumu skaits to sasniegs, mēs uzsāksim projekta realizēšanu. Vislielākā interese ir no ārštata darbiniekiem dizaina, mārketinga, projektēšanas un IT jomā, kas pēc būtības ir mūsu mērķa auditorija,» viņa turpina.

The Mill Daugavpils tiek veidots sadarbībā ar vietējo uzņēmēju, kurš piedāvā biroju izveidot piemērotā ēkā Daugavpils vēsturiskajā un visradošākajā rajonā — Cietoksnī. «Telpa, pieprasījums, plāns un entuziasms mums ir, tagad meklējam startam nepieciešamās investīcijas 5000 eiro apmērā. Kaut gan mums ir iespēja piesaistīt privāto finansējumu, mēs ceram saņemt grantu vai nu no pašvaldības/valsts fondiem, vai izmantot Eiropas fondu iespējas,» atzīst J. Žiģisova.

Interjera veidošanā tiks ņemts vērā The Mill Riga piemērs: lielie logi, melnbaltais interjers un daudz telpaugu. Interjers tiks veidots kopā ar vietējo dizaineri Māri Besakirski. Telpas plānā būs iekļautas trīs darba zonas, atpūtas zona, sapulču telpa, virtuve un pasākumu telpa. Koprades telpā varēs strādāt līdz 20 cilvēkiem.