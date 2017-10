DB Akadēmija: Uzņēmumi klientu apkalpošanā slinko

Uzņēmumam savam potenciālajam klientam jāpalīdz un jāiedrošina iegādāties konkrēto produktu, jo visu nepieciešamo papildus informāciju viņš var atrast pats internetā, DB Akadēmijā Pārdošanas tendences starp pagātni un rītdienu sacīja Pārdošanas skolasdibinātājs un vadītājs Jānis Viegliņš. Tajā pašā laikā viņš atzīst, ka uzņēmumi ir slinki izrādīt laipnību, kas neko nemaksā, bet veido kompānijas tēlu.

Laiks maina cilvēkus, kā arī to uzrunas formas - cilvēki daudz ceļo, un, nepārtraukti pārvietojoties, iegūst pieredzi, kas arī liek mainīt viņu izpratni par preču un pakalpojumu kvalitāti un pārdošanas personāla attieksmi, pašreizējo situāciju pārdošanas jomā raksturo J. Viegliņš. Runājot par to, kas laika gaitā ir ietekmējis tendences pārdošanas jomā, viņš stāsta, ka, pirmkārt, tas ir šķietamais laika trūkums. Steiga mazina cilvēka spējas kvalitatīvi uzklausīt otru un mazina prasmi saprast, līdz ar to īsas klientu uzrunas formas pašlaik strādā veiksmīgāk. Šobrīd, pēc eksperta teiktā, pārdošanā darbojas princips - mazāk tekstu, vairāk bilžu un video, vairāk krāsu un kliedzošu uzrakstu, vairāk skaņu un kliedzienu.

