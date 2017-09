FOTO: Mobilo sakaru operatora Bite birojs ar slidkalniņu

«Veidojot biroja interjeru, ņēmām vērā gan pieaugošo darbinieku skaitu, gan to, lai tas būtu mūsdienīgs, ērts, funkcionāls un tajā būtu patīkami uzturēties. Tik strauji augošam uzņēmumam kā Bite par biroja pilnveidošanu un pielāgošanu ir jādomā teju nepārtraukti, jo pastāvīgi mainās darbinieku skaits, struktūra. Palielinoties darbinieku skaitam, pieaug nepieciešamība pēc īpašām telpām, piemēram, sarunām divatā. Ir svarīgi, lai darbinieki gan varētu justies ērti un produktīvi savā darba vietā, gan, ja nepieciešams, tikties ar klientiem, gan arī rīkot sapulces plašākā lokā. Tāpat nedrīkst aizmirst arī par vizuālo izskatu, lai ikdiena birojā būtu interesantāka,» stāsta Ance Kovale, Bite Klimata kontroles menedžere. Viņa uzskata, ka kvalitatīvā darba vidē ir vieglāk saglabāt produktivitāti un optimismu.

A. Kovale spriež, ka mūsdienu birojā svarīgi ir tas, lai darbinieks justos ērti un lai komunikācija notiktu nepiespiesti un ātri. Tādēļ arī uzņēmums ir izvēlējies atvērtā tipa biroju. «Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai katram būtu sava darba vieta un iespēja patverties, ja nepieciešama telefonsaruna pilnīgā klusumā. Manuprāt, mūsdienu birojā ļoti liela loma ir papildu telpām un iespējām, ko tās sniedz. Piemēram, ērtai virtuves zonai, kurā darbinieks var papusdienot, izdzert kafiju vai vienkārši nedaudz atpūsties. Tiem, kam atpūta no darba nepieciešama nedaudz citāda, esam izveidojuši dažādus atpūtas stūrīšus. Mums ir gan t.s. zviedru siena, pie kuras var izstaipīties, gan TRX inventārs,» viņa stāsta. Tāpat birojā ir atsevišķa atpūtas telpa ar galda tenisu un videospēlēm. Tā kā cilvēki darbā pavada daudz laika un laiks mūsdienās ir liela vērtība, tikpat nozīmīgi kā ērta vieta darbam ir arī piemērota vieta atpūtai darba laikā.

Vēl viens no piemēriem Bite izpratnei par mūsdienīgu biroju ir iknedēļas jogas nodarbības birojā. «Joga ir ļoti populāra, tā palīdz gan izstaipīties, gan relaksēties pēc aktīvas darba dienas. Taču no svara ir arī laiks, ko pavadi ceļā pēc darba uz sporta centru, tādēļ izlēmām atrast piemērotu telpu, kur jogas nodarbības rīkot tepat birojā. Pulksten sešos trešdienās liela daļa darbinieku pārģērbjas, paņem paklājiņus un uzreiz no sava darba galda dodas uz jogu,» teic A. Kovale.

Gan telpu plānojums, gan arī vizualizācija tapa Bites birojā, iesaistoties dažādu nodaļu darbiniekiem. Idejas kolektīvs smēlās, izpētot pasaules tendences biroju iekārtojumos, kā arī ņemot vērā pašu vajadzības. «Mūsu drosmīgās idejas dzīvē palīdzēja īstenot dizainere Agnese Zīle un viņas komanda no SIA Baart. Ar šo uzņēmumu sadarbojamies jau ilgu laiku, līdz ar to ir izveidojusies savstarpēja sapratne par to, ko mēs vēlamies un kā tas realitātē varētu izskatīties. Savukārt viens no jaunākajiem biroja interjera priekšmetiem - slidkalniņš, kas ved no biroja otrā līmeņa uz pirmo, tapa, iedvesmojoties no ūdens atrakciju parkiem. Šo ideju īstenot mums palīdzēja Krišjānis Liepa no SIA Urban-Empire,» stāsta A. Kovale.

TEV VARĒTU INTERESĒT ARĪ:



FOTO: DB viesojas Ad Verbum birojā

FOTO: Ieskats Infogr.am «mammas» Prezi birojā

FOTO: DB viesojas advokātu biroja Cobalt jaunajā mājvietā

FOTO: DB viesojas Evolution Gaming birojā

FOTO: DB viesojas datu vizualizācijas uzņēmuma Infogr.am jaunajā birojā

FOTO: DB viesojas nekustamā īpašuma attīstītāja Hanner birojā