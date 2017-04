Jaunais izklaides parks Avārijas Brigāde veido komandu un 2017. gada sezonai izsludinājis 44 jaunas vakances.

Tas meklē: pavārus, pavāra palīgus, apsargus/uzraugus, biļešu kasierus/kontrolierus, atrakciju uzraugus, suvenīru un našķu veikaliņu pārdevējus, kasierus/bufetniekus, apkopējus.

Kā vēsta sludinājums, izklaides parks piedāvā «konkurētspējīgu atalgojumu, aktīvu darbu veselīgā vidē un nodrošina ar iespēju nokļūt darba vietā».

Izklaides parks no darbiniekiem vēlas «augstu atbildības sajūtu pret savu darba pienākumu izpildi, spēju strādāt patstāvīgi un komandā, labas komunikācijas prasmes (arī angļu un krievu valodās), laipnu un atsaucīgu attieksmi pret parka apmeklētājiem – gan lielajiem, gan mazajiem». Iepriekšēja pieredze nozarē tikšotuzskatīta par priekšrocību.

Tematiskais izklaides parks Avārijas Brigāde apmeklētājiem būs atvērts no 2017. gada jūnija. No 22. līdz 31. maijam parks atvērts iepriekš reģistrētām skolēnu grupām. Parks atrodas Lielvārdes novadā, autoceļa P80 Tīnūži-Koknese malā, nepilnas stundas brauciena attālumā no Rīgas.

Pirmajā gadā būs iespējams apmeklēt Avārijas Brigādes spēļu pilsētiņu, dinozauru taku, leļļu taku. Parkā būs pieejama virvju trase bērniem, velokarti, lecam spilvens, ūdens spilvens un citas mazākas izklaides.

Ģimene, atbraucot uz jauno parku, par vienu ieejas maksu visu dienu varēs pavadīt dažādās atrakcijās.