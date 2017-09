Jānis Ģīlis: Izskatam biznesā ir liela nozīme

Sarunāt interviju ar Jāni Ģīli var tikai pēc darba laika, jo viņa diena paiet operējot un konsultējot pacientus. Liela daļa klientu uz viņa vadīto plastikas ķirurģijas klīniku ierodas no citām valstīm, ir arī tādi, kuri atlido ar privātajām lidmašīnām.



Fragments no intervijas, kas publicēta 22. septembra laikrakstā Dienas Bizness:



Pieļauju, ka daudziem plastikas ķirurģija asociējas tieši ar krūšu palielināšanu...



Jā, protams, ar vārdu Ģīlis un krūtīm. (Smejas.)

Cik attīstīts ir plastikas medicīnas tūrisms? Cik daudz jūsu klīnikas pacientu ir no ārvalstīm?



Katru dienu ar pacieniem runāju trijās valodās. 40–45% no viņiem pie manis atlido ar lidmašīnu. Daži no viņiem – arī ar privātajiem gaisa kuģiem. No ārvalstniekiem aptuveni puse latviski nerunā, bet otra puse – tie, kuriem Latvijā ir kādas saknes. Mazāk ir pacientu no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas, taču arī viņu īpatsvars ir vērā ņemams. Klientu vidū ir bijuši gan politiķi, gan estrādes zvaigznes no dažādām pasaules valstīm, bet viņu vārdus nekad neizpaužam, jo ievērojam stingru konfidencialitāti.



No kurām valstīm pie jums lido ar privātajām lidmašīnām?



No Šveices. Mani viņi galvenokārt izvēlas tāpēc, ka viņiem ir izgājis greizi ar operācijām Šveicē vai Vācijā.



Ar kādu summu ir jārēķinās tām sievietēm, kuras vēlas skaistākas krūtis?



No 2 līdz 4,5 tūkst. eiro. Ķirurgu honorāru nosaka viņa profesionalitāte, tāpēc operāciju cenas pie dažādiem speciālistiem var atšķirties.

Cik liela nozīme ārējam izskatam ir biznesā? Pieļauju, ka jūsu pakalpojumus izmanto arī uzņēmēji, kompāniju vadītāji?



Izskatam biznesā ir ļoti liela nozīme. Iespaids par cilvēku veidojas pirmajās 30 sekundēs. Kad ar kādu tiekamies, pirmais, ko darām, ir ieskatāmies viņam acīs. To darot, nevar nepamanīt, kāds ir deguns. Ja tas ir šķībs, līks, ar kumpi vai asimetrisks, ja ir «maisi» zem acīm un «bēdīgi» augšējie plakstiņi, iespaids nebūs no tiem labākajiem. Pareizam izskatam biznesā var būt izšķiroša nozīme.

Daudziem ir problēmas ar svīšanu, svīst ne tikai paduses, bet arī rokas. Rokasspiediens ar cilvēku, kuram ir sasvīdušas un miklas plaukstas, nav patīkams. Daudzi nezina, ka šo problēmu ir gluži vienkārši atrisināt, tikai ir jāatnāk pie speciālista un jāveic botulīna injekcija.





