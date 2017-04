Jauna pieeja tālākizglītībai

Pēc uzņēmuma iniciatīvas augstskola izstrādājusi speciālu moduli darbinieku izglītošanai; uzņēmēji no izglītības iestādēm sagaida proaktīvu rīcību sadarbības veidošanā

Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultāte īsteno Lielo datu analītiķa moduli, kurā papildus zināšanas un sertifikātu par kursu noklausīšanos varēs iegūt IT uzņēmuma Accenture Latvia darbinieki. Sākot ar nākamo mācību gadu, kursi būs pieejami visiem interesentiem.

Modulis ir paredzēts IT nozares profesionāļu tālākizglītībai, un tādu LU īsteno pirmo reizi, stāsta LU Datorikas fakultātes dekāns Juris Borzovs. Tā nav pilnīga studiju programma, tāpēc par to netiks izsniegts universitātes diploms, bet kā apliecinājums zināšanām un prasmēm tiks izsniegts Datorikas fakultātes sertifikāts. Trīs semestru laikā tiks apgūti seši maģistra studiju programmas kursi – Datu apstrādes sistēmas, Matemātiskā statistika, Datu noliktavas, Lielie dati, Datizrace (process, kurā no lielapjoma datiem tiek iegūtas jaunas zināšanas, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanā dažādās sfērās), kā arī dziļā mašīnmācīšanās. Šī mācību gada pirmajos divos semestros programmu var apgūt tikai Accenture Latvia darbinieki, sākot ar nākamo gadu tā būs pieejama arī citiem interesentiem. J. Borzovs uzskata, ka LU datorikas fakultātes sadarbības rezultātā ar Accenture Latvia, ieguvēji būs ne tikai šī uzņēmuma darbinieki, bet visa IT nozare un Latvijas tautsaimniecība kopumā. Lai apmeklētu Lielo datu analītiķu kursus LU maģistrantūrā, nav nepieciešama bakalaura izglītība.

«Ja ir nepieciešamās priekšzināšanas, kursus var apmeklēt arī citu augstskolu vai fakultāšu studenti, kā arī vidusskolu absolventi un citi interesenti, turklāt iespējams nopelnīt kredītpunktus,» informē J. Borzovs.



