Kā tirgū aiziet dārgi nieki

«Cerams, ka tā spēs saturēt kopā manu dzīvi,» tā šovasar par Prada sudraba papīra saspraudi kāds izteicās Twitter. To šur un tur, piemēram, luksus universālveikalā Barneys, varēja nopirkt par nieka 165 eiro. Par papīra saspraudi (normālo) izdosi ne vairāk par pusotru centu, bet tā, protams, nav no sudraba, un nav no Prada. Godīgi sakot, ekscentriskā itāļu modes nama versija nemaz nebija domāta parasta papīra, bet gan naudas banknošu saspraušanai. Kā ironizēja britu laikraksts The Guardian, bez zeķēm tā ir vienīgā Prada lieta, ko mēs teorētiski varētu atļauties.

Itāļi nav ne pirmie, ne vienīgie, kas ar smīnu uz lūpām aizlaiž tautās, teiksim kā nu ir, dārgus niekus. Gruzīnu modes dizaineram Demnam Gvasalia, kurš atbild gan par modes dinozaura Balenciaga, gan Parīzes iekārojamākā zīmola Vetements kreativitāti, ironija ir sinonīms viņa talantam. Pirms gada janvāra vidū Vetements pārdošanā laida spilgti dzeltenus T-kreklus ar DHL logo. Respektīvi, tie izskatījās tieši tādi, kādus varētu nēsāt jebkurš šīs loģistikas kompānijas darbinieks, kaut tur bija pāris strīpu, kas neatbilda klasiskajam oriģinālam. Neskatoties uz to, ka cena bija ap 206 eiro, tie tika izpirkti sezonas laikā. Sakot, ka tika izpirkti, gan nozīmē nepateikt neko, – sociālajos medijos tie radīja ko histērijai līdzīgu. Instagram pārpludināja pašbildes ar modelēm, blogerēm, stilistēm un zvaigznēm dzeltenajā krekliņā. Kāds izbijis DHL zīmola pārraudzītājs laikrakstā Financial Times rakstīja, ka T-krekls ir neglīts un tā cena ir «totāli vājprātīga», bet, neskatoties uz to, tas kļuva par pagājušā gada modes notikumu. D. Gvasalia intervijā The Guardian apstiprināja, ka arī viņš domā, ka T-krekls ir neglīts, bet tieši tādēļ «viņiem tas patika». «Mēs eksistējošām lietām dodam jaunu dzīvi,» viņš piebilda. To var tulkot kā mūsdienu sociālā reālisma paraugu, parodiju par globālo kapitālismu, modes sazvērestību, pliku sarkasmu vai ģeniālu mārketingu – viss ir atkarīgs, no kura leņķa uz to palūkojas.



