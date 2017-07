Sāk cīņu par studentiem

Pirmajām uzņemšanas dienās lielāko pieteikumu skaitu saņēmušas trīs augstskolas – Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), rāda vienotās uzņemšanas sistēmā portālā Latvija.lv. Tieši šādā prioritāšu secībā Latvijas augstskolas sarindojuši darba devēji, kuri nākamajā akadēmiskajā mācību gadā jauniešiem galvenokārt iesaka izvēlēties datorzinātņu studijas.

Sīvākā cīņa par studentiem gaidāma datorzinātnēs starp LU, RTU un Vidzemes augstskolu, finanšu vadībā – starp LU un Banku augstskolu un ārstniecībā – starp LU un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), prognozē LU rektors Indriķis Muižnieks. «Lielu ietekmi uz konkurenci atstās vēsturiski izveidojies budžeta vietu sadalījums pa augstskolām, kas nav balstīts uz piedāvāto studiju kvalitāti. Tādēļ konkurss uz budžeta vietām būtu jārīko vienots visā valstī, un tajā uzvarējušie reflektanti paši varētu izvēlēties augstskolu, kurā tiek piedāvāta attiecīgā programma,» uzskata LU rektors. Savukārt RTU Studiju departamenta direktora vietnieks Uģis Citskovskis norāda, ka augstākās izglītības un zinātnes attīstība mūsdienās aizvien vairāk pieprasa starpdisciplināru pieeju, tādēļ konkurēšanas vietā RTU izvēloties attīstību un sadarbību. RTU sadarbojas ar RSU, piedāvājot kopīgas studiju programmas Medicīnas inženierija un Rūpnieciskā farmācija. Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju šogad pirmo gadu notiek uzņemšana starpaugstskolu programmā Radošās industrijas. Notiek jaunu kopīgu programmu izstrāde arī ar citām augstskolām, informē U. Citskovskis.

LLU studiju prorektors Aigars Laizāns uzskata, ka LLU tiešā veidā nekonkurē ne ar vienu augstskolu un programmu. «Savas studiju programmas veidojam tā, lai pat līdzīgajos studiju virzienos Jelgavā students varētu iegūt izglītību, kas viņam dotu būtiskas priekšrocības darba tirgū un ļautu attīstīt prasmes, kuru pārvaldīšana nevis veidotu konkurenci starp dažādu augstskolu absolventiem, bet papildinātu ikvienā uzņēmumā strādājošo speciālistu komandu. Mūsu inženieriem, ekonomistiem, IT speciālistiem ir spēcīgas savas specialitātes zināšanas, lai strādātu dažādās tautsaimniecības nozarēs. No darba devējiem nereti esam dzirdējuši atsauksmes, ka viņi labprāt vienā komandā kombinē līdzīgu specialitāšu pārstāvjus no dažādām augstskolām. Piemēram, veidojot ģeodēzijas speciālistu komandu, uzņēmums piesaista gan RTU ģeomātikas programmas, gan LLU zemes ierīcības un mērniecības absolventus. Tādējādi tas viņiem ļauj sasniegt augstākus darba rezultātus, jo jaunie speciālisti papildina viens otru,» konstatē A. Laizāns.

