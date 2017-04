KP: Nevajadzētu anulēt garantiju, ja automašīnu remontē neatkarīgā servisā

Konkurences padome (KP) aicina automašīnu ražotājus, importētājus un pilnvarotos pārstāvjus pārliecināties par to darbības atbilstību konkurences tiesībām un neanulēt transportlīdzekļa garantiju, ja patērētāji veikuši automobiļa tehniskās apkopes un remontus pie neatkarīgajiem servisiem, informē KP.

Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) ieskatā remonta vai apkopes veikšana neatkarīgajā servisā, izmantojot analogās rezerves daļas un ievērojot ražotāja norādījumus, nevarētu būt iemesls garantijas zaudēšanai.

2014. gadā KP pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka AS „KIA Auto” vairāk nekā desmit gadu garumā nepamatoti ierobežojusi auto īpašnieku iespējas garantijas laikā veikt ārpusgarantijas remontus un tehnisko apkopi neatkarīgos servisos. Tāpat uzņēmums bija liedzis uzstādīt citu zīmolu rezerves daļas, kas ir analogas to oriģinālajiem parametriem un funkcionāli ir paredzētas izmantošanai oriģinālo rezerves daļu vietā.

Līdztekus naudas sodam, lai novērstu konkurences ierobežojumu, KP uzlika AS „KIA Auto” tiesiskos pienākumus pārtraukt pārkāpumu un informēt KIA automašīnu īpašniekus par viņu tiesībām veikt auto tehniskās apkopes un ārpusgarantijas remontus pie neatkarīgiem remontētājiem, tehniskās apkopēs un ārpus garantijas remontā izmantot ne vien oriģinālās rezerves daļas, bet arī atbilstošas kvalitātes analogas rezerves daļas, nezaudējot garantiju. Lai pārliecinātos par tiesisko pienākumu izpildes gaitu, KP veica uzraudzību.

Vienlaikus KP vērš arī citu automašīnu marku ražotāju, importētāju un pilnvaroto pārstāvju uzmanību uz nepieciešamību darboties atbilstoši godīgas konkurences pamatprincipiem un neīstenot tādus pašus pārkāpumus, kā to KP konstatēja AS „KIA Auto” gadījumā, vai līdzīgus pārkāpumus. To paredz arī Eiropas Komisijas regula un tās pamatnostādnes, nosakot, ka:

· Transportlīdzekļa ražotāja garantija nedrīkst būt atkarīga no tā, ka remontdarbus un apkopi, uz kuriem garantija neattiecas, patērētājs veic tikai pie transportlīdzekļa ražotāja pilnvarotajiem uzņēmumiem;

·Automašīnu rezerves daļu pārdošana nedrīkst tikt ierobežota neatkarīgajiem remontētājiem, kuri tās izmanto remonta un tehniskās apkopes pakalpojumiem;

· Gan pilnvarotajiem, gan neatkarīgajiem servisiem ir jānodrošina vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt, saņemt un iegādāties visu nepieciešamo tehnisko informāciju, aprīkojumu un rezerves daļas no auto ražotājiem, lai pilnvērtīgi varētu sniegt auto remonta un apkopes pakalpojumus;

· Ražotājiem ne tikai jānodrošina neatkarīgiem uzņēmumiem, sertificētiem tirgotājiem un remontētajiem iespēja viegli piekļūt apmācību materiāliem, bet arī jādod skaidras norādes par tehniskās apkopes veidiem un periodiskumu.

· Patērētājiem ir iespējams izmantot arī atbilstošas kvalitātes analogas, ne tikai konkrētā ražotāja automašīnu komplektējošās un rezerves daļas.

Tādējādi KP atgādina – automašīnu īpašniekiem ir tiesības veikt remontdarbus, tehniskās apkopes pie neatkarīgiem remontētājiem, kā arī izmantot arī analogas rezerves daļas un tādēļ nezaudēt automašīnas garantiju. Tomēr, ja neatkarīgais serviss darba gaitā ir pārkāpis automašīnas ražotāja norādījumus, garantija var tikt zaudēta, un uzņēmums, kas šos darbus veicis, ir atbildīgs par radītajiem zaudējumiem. Tāpēc PTAC uzsver, ka patērētāja pienākums ir rūpīgi izvērtēt un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju.