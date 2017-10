Latvija gūst panākumus starptautiskā tējas konkursā

Kopsummā tas bija augstākais kopējais sasnieguma rādītājs, ko līdz šim kāds dalībnieks šajās sacensībās ir sasniedzis. A. Ivanova kompozīcijas nosaukums Shan Shui (Kalni un upes) – piecu elementu garšas sistēma Wu Xing ar līdzsvaru starp saldu, sāļu, skābu, rūgtu un umami. Tējas kompozīcija, kura uzvarēja, sastāvēja no 2008. gada Menghajas Puerh tējas, kas pasniegta kopā ar mandarīna daiviņu, uz kura bija neliela skaidiņa ingvera un čilli pipara gabaliņš, pārlieta ar medu. Kompozīcijā tika pasniegts arī akmens, kurš bija aromatizēts ar priežu eļļu.

Konkursā piedalījās 29 dalībnieki no 13 valstīm. Dalībnieki sacentās četrās kategorijās – Tējas gatavošanas meistarība, Tējas kompozīcija, Tējas degustācija un Tējas miksoloģija. Uzstāšanos vērtēja starptautiski tiesneši – Deniss Šumakovs no Krievijas, Tony Gebely no ASV, He Jie no Ķīnas, Sharyn Johnston no Austrālijas, Gabriella Lombardi no Itālijas, William Lee no Dienvidorejas.

Db.lv jau rakstīja, ka pērn starptautiskajā konkursā Tea Masters Cup International 2016 Latvijas posma uzvarētāji ieguva zelta un sudraba medaļu. Pērn konkursa tējas pagatavošanas kategorijā otro vietu ieguva Viviana Petrovska no Rīgas tējas nama Kama. Paralēli uzvarētājiem tika izcelti vairāki tējas gatavotāji, tostarp Viviana Petrovska par labāko prezentāciju. Tējas kompozīcijas kategorijā par labāko vizuālo sniegumu tika izcelts Andrejs Ivanovs. Savukārt tējas degustācijā uzvarēja Kunti Horsta no Rīgas tējnīcas Materia tējas un sarunas.