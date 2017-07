FOTO: Centrāltirgus gastronomijas paviljons pārtop par basketbola laukumu

Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā otrdien, 11.jūlijā notiks pasaules čempionāts bumbas triekšanā grozā no augšas, kurā satiksies labākie pasaules sportisti šajā disciplīnā, informē Ghetto Games projektu direktore Sanda Brūna.

Ghetto Games rīkotajās sacīkstēs par uzvaru cīnīsies ASV, Kanādas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas un Latvijas sportisti.

«Tas būs vēsturisks notikums Latvijas un pasaules sporta arēnā - pirmā reize, kad vienuviet tiksies tik spēcīgi dankeri», uzsver Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans. «Es joprojām nevaru noticēt, kā varēja visi apstākļi sakrist tā, ka konkurss noritēs Rīgas Centrāltirgū. Kā varēja notikt tā, ka mums, plānojot un meklējot vietu zem jumta, Centrāltirgus remonts bija pavirzījies tik tālu, ka mums ļāva te ienākt,» atzīst R.Elbakjans.

Pirmo reizi konkursa rīkotājiem vairs nebūs jāuztraucas par laika prognozi un lietu, kas varētu izjaukt pasākumu, jo sacensības notiks zem jumta. Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljona durvis skatītājiem otrdien vērs plkst.19:00, bet jau plkst.20:00 kompetentas žūrijas klātbūtnē savu māku triekt basketbola bumbu grozā no augšas pierādīs sacensību dalībnieki, kuru sniegumu šajā vakarā papildinās arī īpašs šovs.

Šogad par uzvarētāja titulu lielākajā Eiropas tirgū cīnīsies virtuozākais pasaules dankeris kanādietis un pērnā gada sacensību uzvarētājs Džordans Mission Impossible Kilganons, kā arī vairāki ASV dzīvojošie sportisti - Kriss Hoopstar Steipls no Losandželosas, Džordans Take Flight, Gajs Dipuī, kurš ir otrās sezonas The Dunk King"uzvarētājs un šobrīd dzīvo Maiami, Kristofers CJ Champion Džons. Ukrainu sacensībās pārstāvēs Vadims Miller Paddubčenko, Areks Pržibilskis un Pīters Grabo savukārt aizstāvēs Polijas godu. Savu dankošanas mākslu otrdienas vakarā pierādīs arī lietuvietis, kurš uzvarējis Zvaigžņu spēles danku konkursā, Ģedimins Žitlinsks. Latviju sacensībās savukārt pārstāvēs pašmāju dankeris Ivars Rihards Žvīgurs.

Ghetto Games rīkoto pasaules čempionātu skatītāji varēs apmeklēt bez maksas.