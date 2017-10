Jāgrs: 99,9%, ka šī būs mana pēdējā sezona NHL

Par Jāgra un «Flames» panākto vienošanos tika vēstīts pirmdien un šajā dienā viņš vēl atradās Čehijā, atzīstot, ka mačus nav aizvadījis piecus mēnešus, tāpēc labu sezonas sākumu nevajag gaidīt. Jaunā NHL sezona sāksies jau trešdien.

Šī visu laiku otrajam rezultatīvākajam līgas spēlētājam būs 24. sezona NHL.«Kalgari interese bija jau no paša sākuma, bet Sentluisas »Blues« kļuva ieinteresēti vien tad, kad viņu spēlētāji guva traumas,» Čehijas medijiem atklāja Jāgrs. «Tāpēc pastāvēja iespēja, ka tur pēc traumēto spēlētāju atgriešanās tikšu izstumts no sastāva. Ticu, ka Kalgari viss būs atkarīgs no manis paša.»

Līgums noslēgts par vienu miljonu ASV dolāru (840 000 eiro), bet bonusos viņš varēs tikt pie vēl viena miljona. «Maz kas piedāvātu vairāk manā vecumā. Tomēr līdz ar to man nebūs spiediena - būt lētākajam spēlētājam komandā nav slikti,» Jāgrs pauda ar smaidu. «Neviens no manis negaidīs 50-60 punktu sezonu. Trešā, ceturtā maiņa būs labi.»

«Flames» komandas galvenais treneris ir Glens Gulucans, kurš 2012./13.gada sezonā vadīja Dalasas «Stars», kad tur spēlēja Jāgrs. Tagad veterāns pirmoreiz karjerā pārstāvēs klubu no Kanādas.

«Tas būs interesanti un tieši jaunā pieredze Kanādā bija viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos »Flames«,» pauda Jāgrs. «Par 99,9% šī būs mana pēdējā sezona NHL, tāpēc varēšu teikt, ka vismaz reizi karjeras laikā biju Kanādā.»

Jāgrs pajokojis, ka Kalgari ziemā pēc siltās Floridas varbūt varēs iemācīties slēpot ar «savām vecajām kājām», turklāt atcerējās, ka 1989.gadā Čehijas izlasē debitēja ar maču pret Kalgari «Flames», nosaucot šo situāciju par simbolisku.

Pašlaik 45 gadus vecais Jāgrs iepriekšējā sezonā kļuva par līgas visu laiku otro rezultatīvāko spēlētāju, šajā rādītājā atpaliekot tikai no leģendārā Veina Grecka. Čehijas hokejists NHL regulārajā čempionātā 1711 spēlēs izcēlies ar 1914 rezultativitātes punktiem - 765 vārti un 1149 rezultatīvas piespēles.

Greckis karjeras laikā tika pie 2857 rezultativitātes punktiem.

Iepriekšējā sezonā Čehijas hokejists 82 spēlēs izcēlās ar 16 vārtiem un 30 rezultatīvām piespēlēm, būdams Floridas «Panthers» ceturtais rezultatīvākais spēlētājs.

Par iepriekšējo sezonu Jāgrs nopelnīja 5,15 miljonus dolāru (4,5 miljonus eiro), bet 1.jūlijā viņš kļuva par neierobežoti brīvo aģentu, jo līgums līdz tam laikam netika pagarināts.

Kopā ar Pitsburgas «Penguins» komandu Jāgrs 1991. un 1992.gadā izcīnīja Stenlija kausu, bet 1998.gadā kopā ar Čehijas izlasi viņš kļuva par olimpisko čempionu.

«Flames» iepriekšējā sezonā sasniedza Stenlija kausa izcīņu, kur pirmajā kārtā ar 0-4 zaudēja Anaheimas «Ducks».