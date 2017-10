Jūrmalā 2018. gadā nebūs Pasaules kausa posms pludmales volejbolā

Augustā Jūrmalā notika Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) rīkotais Eiropas čempionāta finālturnīrs, kur zeltu ieguva Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempioni Paolo Nikolai un Daniele Lupo no Itālijas, viņiem finālā apspēlējot pašmāju duetu Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu.

Pēdējo gadu laikā ar katru sezonu Jūrmalā notikuši arvien augstākas raudzes pludmales volejbola turnīri. Nākamais loģiskais solis būtu Pasaules kausa posma rīkošana, tomēr Sausnītis norādīja, ka vismaz nākamgad tas notiks. Tiesa, LVF esot pieteikusies uz Eiropas U-22 čempionāta rīkošanu.

«Šogad uz Eiropas čempionātu neieradās neviena no valsts augstākajām amatpersonām. Uzaicināti bija visi, bet uz apbalvošanu bija iekšlietu ministrs un paldies aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par piedalīšanos izlozes procesā. Tomēr Eiropas čempionāta fināls ir pašas lielākās sacensības kontinentā. Amatpersonu ierašanās ir attieksmes jautājums,» izteicās Sausnītis.

«Nākotnē Jūrmalā varētu notikt Pasaules kausa sacensības, bet liels jautājums ir sponsori. Ir jābūt lielai to iesaistei. Eiropas čempionāta rīkošana izmaksā nepilnu miljonu eiro, bet Pasaules kausa sacensībām nepieciešami jau apmēram divi. Lai sarīkotu 4-5 zvaigžņu turnīru,» atklāja LVF prezidents.

Tikmēr trīs zvaigžņu Pasaules kausa posma rīkošana prasītu mazāk līdzekļu, tomēr Sausnītis neuzskata, ka šāda līmeņa sacensību organizēšana būtu ļoti nepieciešama vajadzība.

«Jā, tam ir nepieciešami mazāk līdzekļu, bet vai uz turnīru atbrauks labākie sportisti? Sezonas kalendārs ir ļoti saspringts. Ja runā par nākamo gadu, tajā nebūs kvalifikācija uz olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to 2019.gads būtu vispateicīgākais rīkot Pasaules kausa posmus, jo būs iespējams iegūt punktus atlasei uz Olimpiādi un labākie pāri meklēs iespējas piedalīties pēc iespējas vairāk turnīros. Nākamajam gadam esam pieteikušies rīkot Eiropas U-22 čempionātu, jo mums ir talantīgi puiši un meitenes, kuri var cīnīties par medaļām,» sacīja Sausnītis.

«Uzskatu, ka federācija tādas sacensības (Pasaules kausu) nevar uzņemties rīkot. Jā, mēs, rīkojot iepriekšējos turnīrus, sevi pierādījām, bet reizē arī sapratām, ka organizēt tāda līmeņa turnīrus ir ļoti grūti. To dēļ mums uz zināmu laiku ir jāatslēdzas pilnīgi no visām pārējām lietām un jāiesaistās tikai šo sacensību organizēšanā,» atzina LVF prezidents. «Tas attiecas arī uz 4-5 zvaigžņu turnīriem Pasaules kausā. Jebkurā gadījumā tas ir nākamais solis, jo Latvijas pāriem spēlēt savu skatītāju priekšā ir labāk. Par šāda turnīra rīkošanu ir jādomā, ja vēlamies cīnīties par vietu Tokijas olimpiskajās spēlēs. Šādā gadījumā jābūt labai attieksmei arī no valsts puses, jo bez savstarpējas sadarbības tas nav iespējams.»

«Nākamgad Pasaules kausa posms Jūrmalā noteikti nebūs,» uzsvēra Sausnītis.

Tāda mēroga sacensības, kāds bija Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, Latvija augustā uzņēma pirmo reizi vēsturē.