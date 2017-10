Ostapenko pēc WTA finālturnīra, visticamāk, neturpinās sadarbību ar pašreizējo treneri

Par Ostapenko treneri Medina-Garrigesa kļuva šī gada pavasarī un jau neilgu laiku vēlāk palīdzēja Latvijas sportistei sensacionāli triumfēt Francijas atklātajā čempionātā. Kaut tobrīd viņa izteicās, ka pati vēl cer pēc traumas izārstēšanas atsākt spēlēt, spāniete līdz šim turpinājusi strādāt ar Latvijas tenisa zvaigzni. Savukārt šajā trešdienā tika pavēstīts, ka viņa apstiprināta par Spānijas izlases kapteini Federāciju kausa turnīrā.

Kaut vairāki tenisa mediji no kādas Medinas-Garrigesas intervijas sapratuši, ka viņa vairs nestrādās ar Ostapenko, Jakovļeva aģentūrai LETA pauda, ka sadarbība turpināsies līdz sezonas beigām, kurā gan palicis vairs tikai viens turnīrs.

«Līdz sezonas beigām būsim kopā un tad domāsim, jo viņa strādās tikai ar Spānijas izlasi, kā arī vēlas vēl turpināt karjeru,» stāstīja Jakovļeva, sakot, ka līgums ar spānieti ir noslēgts līdz sezonas beigām un par tālāko sadarbību ar viņu vēl nemaz nav runāts. «Vēl domāsim vai viņa mūs apmierina, varbūt viņa paliks kā konsultante. Arī viņa pati nav teikusi, ka ir gatava turpināt strādāt kā trenere, jo vēl grib spēlēt.»

«Mums ir dažas domas, bet tās tagad neatklāšu,» pauda sportistes māte un pirmā trenere.

Arī pati Medina-Garrigesa intervijā, kas publicēta spāņu portālā «abc.es», uzsvērusi, ka vēlas turpināt karjeru.

«Federāciju kausa spēles būs februārī un aprīlī. Pēc tām es vēlētos uzspēlēt pāris turnīros, lai būtu spējīga noslēgt karjeru kortā,» izteikusies spāniete, kura paudusi, ka viņai joprojām ir iespēja pieteikties turnīriem ar aizsargāto rangu.

«Kad man piedāvāja kļūt par Federāciju kausa kapteini, tas bija smags lēmums, jo es trenēju Ostapenko, kura ir septītā pasaulē, tomēr Federāciju kauss ir nozīmīgāks,» paudusi Medina-Garrigesa, izsakoties, ka, viņasprāt, Federāciju kausa kapteiņa gods ir nozīmīgākais, ko tenisā var sasniegt treneris.

Līdz ar to Medinas-Garrigesas un Ostapenko vismaz pagaidām noslēdzošais kopējais turnīrs būs Singapūrā, kurā no 22. līdz 29.oktobrim piedalīsies astoņas labākās šī gada tenisistes pasaulē. Kā pastāstīja Jakovļeva, Ostapenko uz to dosies otrdien.

Savas spēlētāja karjeras laikā Medina-Garrigesa 2009.gadā pakāpās līdz 16.vietai vienspēļu rangā. Sportiste ieguva 11 vienspēļu un 28 dubultspēļu titulus.

Spānijas sieviešu tenisa izlase nākamgad Federāciju kausā sacentīsies otrajā pasaules grupā, pirmās kārtas duelī 10. un 11.februārī spēkojoties ar Itāliju.