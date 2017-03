Porziņģis gatavojas atgriezties laukumā  

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis no Ņujorkas Knicks komandas gatavojas atgriezties laukumā un piedalīties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā pret Losandželosas Clippers.

Abas komandas savā starpā Losandželosā spēkosies otrdienas rītā plkst.4.30 pēc Latvijas laika.

Porziņģis pagājušajā nedēļā iedzīvojās kreisās kājas augšstilba sasitumā, kas viņam lika izlaist maču pret līgas vājāko komandu Bruklinas Nets, kam Knicks dažu dienu laikā zaudēja divreiz. Latvietis svētdien aizvadīja pilnvērtīgu treniņu un bija optimistiski noskaņots par savu dalību pirmdienas spēlē.

«Jūtos labi, lai gan vēl joprojām jūtos nedaudz stīvs. Tomēr spēju pilnvērtīgi piedalīties treniņā un, iespējams, spēlēšu pirmdien pret Clippers,» vietējiem žurnālistiem sacīja Porziņģis.

Knicks komanda pēdējos mēnešos demonstrē blāvu sniegumu un tai izredzes iekļūt izslēgšanas turnīrā ir vairs tikai teorētiskas. Ņujorkas vienība ar 27 uzvarām 69 mačos atrodas Austrumu konferences kopvērtējuma 12.vietā.

«Protams, no šīs sezonas mēs gaidījām kaut ko lielu, tomēr jau no paša sākuma kaut kas nebija lāgā. Jutu, ka mums izdosies vairāki veiksmīgi nogriežņi, tomēr mums tā arī nesanāca nonākt tur, kur vēlējāmies,» izteicās Porziņģis. Pirms sezonas NBA apskatnieki prognozēja Knicks komandai stabilu vietu izslēgšanas turnīrā, jo pirms sezonas tās sastāvu bija papildinājuši tādi zināmi basketbolisti kā Deriks Rouzs, Žoakims Noā, Kortnijs Lī un Brendons Dženingss, kurš šobrīd jau vairs nav ar šo vienību.

«No iekšienes bija diezgan viegli pateikt, ka neesam tik laba komanda. Varējām uzvarēt spēles, pateicoties savam talantam, taču skaidrs, ka tas nebūtu ilgi turpinājies,» uzsvēra latvietis. «Vairums no mums kopā spēlēja pirmo reizi. Tas nevar notikt uzreiz - nevaram būt pretendenti uz čempionu titulu, lai gan, protams, par to nebija runas. Ir grūti spēlēt ar pilnu atdevi, ja jūti ka esi tabulas apakšā un nespēj uzvarēt. Lai varētu naktīs gulēt mierīgi, mums spēlēs no sevis ir jāatdod visi 100%.»

«Neviens negrib zaudēt, it īpaši Ņujorkā. Tomēr tāda šobrīd ir situācija. Karmelo Entonijs komandas labā dara, cik vien spēj. Ne viņš, ne visi pārējie nav apmierināti ar rezultātiem, tomēr situācija ir tāda, kāda ir. Mums jānoslēdz šī sezona, cik vien labi iespējams, bet gribam savus rezultātus uzlabot nākamsezon,» pauda Porziņģis.

Latviešu basketbolists uzsvēra, ka turpinās augt kā spēlētājs. «Koncentrējos uz savas spēles pilnveidošanu un to, kā kļūt par līderi.»

Porziņģis šosezon 58 mačos vidēji iemetis 18,0 punktus un izcīnījis 7,2 atlēkušās bumbas, kā arī bloķējis 2,0 metienus.