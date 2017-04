Zīmola leģenda: Bez basketbola nebūtu Converse

Converse ir pabijis gan slavas zenītā, gan bankrota ellē, bet kur to vedīs jaunais ceļš?

Šis ir stāsts par daudzām cūcenēm, kas izkrīt viena pēc otras, kā tās mācēt izmantot un ko darīt, kad cūcenes vairs rokā nedodas. Converse, šī utilitārā dizaina meistardarba, kas visu citu slaveno apavu vidū izceļas ar demokrātismu gan cenas, gan pielietojuma ziņā, vēsture ir krietni raiba: kas gan vēl atceras, ka pirms gandrīz 15 gadiem šī kompānija bankrotēja?

Vai bez Converse nebūtu basketbola, nav zināms, bet ir skaidrs, ka bez basketbola nebūtu Converse. Otrais radās cieši pa pēdām pirmajam un lielāko savas dzīves daļu bija nesaraujami ar to saistīts (to skaitām kā pirmo cūceni). Masačūsetsā ASV dibinātā Converse Rubber Shoe Company gan sākumā iemēģināja roku arī citu sporta apavu ražošanā, bet tieši basketbols atnesa kompānijai sākumā Amerikas un vēlāk jau pasaules mēroga slavu. Komentārus neprasošajai Converse All Star šogad aprit tieši 100 gadi. Kaut nu tā bauda stila ikonas slavu, tas tika radīts kā funkcionāls apavs basketbolam. Gumijas purngals aizsargāja kāju pirkstus, slavenais «ielāps» pasargāja potītes no sasitumiem, metāla actiņas neļāva kurpju šņorēm sabeigt audumu un gumijas zole nodrošināja pareizu saskari ar zemi, turklāt tā bija biezāka vietās, kas ātrāk nodila. «Pērnā gadsimta 20. gadu sākumā tie bija visnovatoriskākie un labākie materiāli, ko izmantot,» žurnālam Fast Company stāsta Converse vēsturnieks Sāmuels Smalidžs. Taču lai šī inovatīvā kurpe tiktu līdz slavas Olimpam, nepietika tikai ar labākajiem materiāliem, bija vajadzīgs vēl viens elements, un te izkrita otrā cūcene Čaka Teilora izskatā. Harizmātiskais Teilors, kas bija arī aktīvs basketbola treneris, kļuva vienlaikus par Converse pārdošanas aģentu un zīmola vēstnieku. «Viņš patika visiem,» laikrakstam Philadelphia Inquirer stāsta bijušais Converse pārdošanas vadītājs Džo Dīns. «Viņam bija iespaidīgas basketbola industrijas zināšanas, viņš zināja vajadzīgos cilvēkus, un ja tu biji basketbola treneris un tev vajadzēja darbu, zvanīji Čakam Teiloram.»

Č. Teilors pielādēja pilnu balto kadiljaku ar Converse All Stars dzidrenēm, un pa vidu paša organizētajām basketbola meistarklasēm, pārdeva arī šīs brūni melnās kedas. Viņa ietekme uz produktu un mārketingu bija tik liela, ka jau pēc desmit gadu darba Converse basketbola kedu nosaukumā iekļuva arī Teilora vārds un paraksts. Nu tās bija Chuck Taylor Converse All Star. Viņš arī bija tik izredzēta persona kompānijā, ka viņam ļāva radīt augstās Converse kedas olimpiskajai ASV basketbola komandai.

Zelta laikus Converse piedzīvoja laika posmā no pērnā gadsimta 40. līdz 60. gadiem. Tolaik All Star bija ne tikai tirgus līdere, bet arī piedzīvoja dizaina pārmaiņas – tās nevarētu nodēvēt gluži par ekstrēmām, bet tas ir laiks, kad dzima ikoniskā melni baltā All Star un zemā Oxford Chuck. 60. gados radās arī slaveno kedu daudzkrāsainās versijas, jo basketbolu komandas vēlējās tās pieskaņot sporta tērpa krāsai.

